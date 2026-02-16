Monclova: Afirme busca reconocimiento como acreedor privilegiado en AHMSA

Héctor Garza, abogado representante de acreedores, informó que ambas empresas intervinieron formalmente en el proceso, al sostener que, por el tipo de adeudo que mantiene la siderúrgica con ellas, deberían ser reconocidas directamente como participantes, sin necesidad de cumplir con la fase previa exigida a otros interesados.

MONCLOVA, COAH.- Las empresas Banca Afirme y Almacenadora Afirme promovieron una aclaración dentro del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA), al considerarse acreedores privilegiados y señalar que sus derechos podrían verse afectados si se les obliga a cumplir con la etapa de precalificación rumbo a la subasta de la acerera.

Sin embargo, la jueza determinó que no existe vulneración a sus derechos, por lo que deberán apegarse al procedimiento establecido y completar la etapa de precalificación antes de poder participar en la subasta.

Garza explicó que esta situación ha dado pie a versiones sobre la posible integración de un nuevo grupo empresarial interesado en adquirir AHMSA. Señaló que, entre los nombres que han surgido, se menciona al empresario Julio Villarreal, quien anteriormente ha sido vinculado como interesado en la compra de la siderúrgica.

Indicó que será entre domingo y lunes cuando se confirme si dicho grupo se integra formalmente al proceso. Añadió que esta etapa permitirá definir quiénes participarán en la subasta, subrayando que lo fundamental es que la empresa quede en manos de inversionistas que garanticen su reactivación productiva y un impacto positivo para la región Centro de Coahuila.