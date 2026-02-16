Monclova: Afirme busca reconocimiento como acreedor privilegiado en AHMSA

Monclova
/ 16 febrero 2026
    Monclova: Afirme busca reconocimiento como acreedor privilegiado en AHMSA
    Las firmas Afirme deberán completar la etapa previa antes de participar en la subasta de AHMSA, dijo Héctor Garza, abogado representante de acreedores. LIDIER MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

Empresas financieras promovieron aclaración en el concurso mercantil; jueza les ordena cumplir con la precalificación

MONCLOVA, COAH.- Las empresas Banca Afirme y Almacenadora Afirme promovieron una aclaración dentro del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA), al considerarse acreedores privilegiados y señalar que sus derechos podrían verse afectados si se les obliga a cumplir con la etapa de precalificación rumbo a la subasta de la acerera.

Héctor Garza, abogado representante de acreedores, informó que ambas empresas intervinieron formalmente en el proceso, al sostener que, por el tipo de adeudo que mantiene la siderúrgica con ellas, deberían ser reconocidas directamente como participantes, sin necesidad de cumplir con la fase previa exigida a otros interesados.

$!Todo lo que se ha hecho es por el cauce legal.
Todo lo que se ha hecho es por el cauce legal. LIDIER MEXICANO

Sin embargo, la jueza determinó que no existe vulneración a sus derechos, por lo que deberán apegarse al procedimiento establecido y completar la etapa de precalificación antes de poder participar en la subasta.

Garza explicó que esta situación ha dado pie a versiones sobre la posible integración de un nuevo grupo empresarial interesado en adquirir AHMSA. Señaló que, entre los nombres que han surgido, se menciona al empresario Julio Villarreal, quien anteriormente ha sido vinculado como interesado en la compra de la siderúrgica.

Indicó que será entre domingo y lunes cuando se confirme si dicho grupo se integra formalmente al proceso. Añadió que esta etapa permitirá definir quiénes participarán en la subasta, subrayando que lo fundamental es que la empresa quede en manos de inversionistas que garanticen su reactivación productiva y un impacto positivo para la región Centro de Coahuila.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

