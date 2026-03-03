Monclova: arranca Poncho Almeraz precampaña como único aspirante de Morena al Distrito 5

Monclova
/ 3 marzo 2026
    Monclova: arranca Poncho Almeraz precampaña como único aspirante de Morena al Distrito 5
    Poncho Almeraz inició sus recorridos por las colonias de Monclova como precandidato único de Morena. LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

El precandidato subrayó que su estrategia se fundamenta en la organización social desde abajo, apostando por la profesionalización de la militancia y la construcción de propuestas

MONCLOVA, COAH.- Con un llamado a la organización y al trabajo de base, Poncho Almeraz inició formalmente su precampaña como precandidato único de Morena por el Distrito 5, etapa que estará centrada en el recorrido territorial y el fortalecimiento de los comités del movimiento.

El arranque marca el comienzo de una serie de visitas a colonias de Monclova y municipios que integran el distrito, donde el aspirante sostuvo que privilegiará el contacto directo con militantes y simpatizantes, así como la escucha activa de las principales inquietudes ciudadanas.

TE PUEDE INTERESAR: La FEC lanza su primer convocatoria de 2026 para impulsar a la sociedad civil en Coahuila

$!Durante su primer día de actividades, Almeraz enfatizó que su precampaña será de “escucha activa” y cercanía
Durante su primer día de actividades, Almeraz enfatizó que su precampaña será de “escucha activa” y cercanía LIDIET MEXICANO

Almeraz afirmó que la precampaña se desarrollará con cercanía y organización, dejando de lado prácticas asistencialistas.

“Vamos a caminar el territorio, a escuchar y a organizarnos. La gente merece propuestas serias, compromiso real y resultados, no dádivas ni simulaciones”, expresó.

$!El aspirante del Distrito 5 se reunió con militantes para reforzar los comités de defensa de la transformación.
El aspirante del Distrito 5 se reunió con militantes para reforzar los comités de defensa de la transformación. LIDIET MEXICANO

Destacó que Morena es un movimiento que se construye desde abajo, por lo que reiteró su compromiso de mantener una agenda alineada a las necesidades reales de la población, priorizando la unidad interna y el fortalecimiento de las estructuras territoriales. Con este inicio, el precandidato refrendó su convicción de trabajar de la mano con la ciudadanía del Distrito 5, impulsando la consolidación del proyecto de transformación en la región.

