Monclova: arranca Poncho Almeraz precampaña como único aspirante de Morena al Distrito 5

MONCLOVA, COAH.- Con un llamado a la organización y al trabajo de base, Poncho Almeraz inició formalmente su precampaña como precandidato único de Morena por el Distrito 5, etapa que estará centrada en el recorrido territorial y el fortalecimiento de los comités del movimiento.

El arranque marca el comienzo de una serie de visitas a colonias de Monclova y municipios que integran el distrito, donde el aspirante sostuvo que privilegiará el contacto directo con militantes y simpatizantes, así como la escucha activa de las principales inquietudes ciudadanas.

