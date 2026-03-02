La FEC lanza su primer convocatoria de 2026 para impulsar a la sociedad civil en Coahuila

La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) anunció el lanzamiento de su Primera Convocatoria 2026, la que está dirigida a fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan en Coahuila y que desarrollan proyectos en beneficio de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

El objetivo de la convocatoria es impulsar iniciativas sociales con impacto comprobable en áreas prioritarias para el desarrollo de Coahuila como son educación, salud, medio ambiente, prevención del delito, desarrollo social y participación ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: se mantendrá la presidencia del CIAC y se espera evento con sector Industrial

Entre los requisitos que deberán cumplir las organizaciones interesadas en participar en esta convocatoria está el ser una asociación civil sin fines de lucro, con registro vigente y cumplimiento fiscal positivo ante el SAT, operar en Coahuila o generar un impacto directo en el estado, contar con al menos dos años de constitución legal, enfocar los proyectos en población en situación de vulnerabilidad y mantener independencia de partidos políticos, religiones, sindicatos o funcionarios públicos en sus órganos de gobierno.

Mientras que en el esquema de apoyo económico, se destaca que el monto solicitado no podrá exceder 25% del gasto anual declarado por la organización en el ejercicio fiscal anterior.

Ante ello, los apoyos se asignarán según la capacidad operativa de cada OSC, en la Categoría 1 con un gasto operativo anual de 4 millones de pesos el monto máximo de apoyo será de hasta un millón pesos; en la Categoría 2 con un gasto operativo de 2 a 3.9 millones de pesos (mdp), el monto máximo de apoyo será hasta de 500 mil pesos.

En la Categoría 3 con un gasto operativo anual de 1.4 a 1.9 millones de pesos, el monto máximo de apoyo es de hasta 350 mil pesos y en la Categoría 4 con un gasto operativo anual de 400 mil a 1.3 mdp, el monto máximo de apoyo será de 100 mil pesos.

Finalmente para más información los interesados se pueden comunicar en la Región Sureste al número 844 129 6653, en la Región Laguna al 844 173 7795, en la Región Norte y Carbonífera al 844 122 1554 y en la Oficinas Centrales al 844 300 4939.