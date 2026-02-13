Monclova: cae un panal frente a primaria y desata ataque de avispas

MONCLOVA, COAH.- El temor expresado por padres de familia se materializó este viernes cuando un panal de avispas se desprendió de un árbol frente a la Escuela Primaria Francisco I. Madero, provocando el ataque a un peatón en una de las zonas más transitadas del sector. La rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó que el incidente escalara y alcanzara a los estudiantes que diariamente acuden al plantel.

El hecho ocurrió en la Plaza Juárez, ubicada en la colonia El Pueblo, un punto de alto flujo peatonal y vehicular. De acuerdo con el reporte, el panal cayó justo cuando un hombre caminaba por el lugar acompañado de su esposa; al sentirse amenazadas, las avispas atacaron al peatón, quien recibió picaduras antes de ponerse a salvo.

Elementos de Bomberos Monclova acudieron de inmediato al sitio, donde retiraron el aguijón y brindaron atención prehospitalaria al afectado, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Como medida preventiva, el área fue acordonada y se restringió el paso para proteger a transeúntes y estudiantes.

Para controlar el riesgo, los rescatistas aplicaron agua con jabón para neutralizar a los insectos. No obstante, autoridades informaron que varias avispas permanecían activas en la zona, por lo que se programó una revisión nocturna, cuando estos insectos son menos agresivos y es más seguro verificar si existen restos del panal u otros focos de riesgo.

Padres de familia subrayaron que el incidente confirma advertencias previas sobre el peligro que representaba el panal, ubicado frente a la Parroquia San Francisco de Asís y cerca de una rotonda con intensa circulación. Destacaron que, aunque el ataque fue contenido y no hubo menores lesionados, el riesgo era latente y pudo tener consecuencias mayores de no haberse atendido con prontitud.