Torreón: Restaurantes están bajo presión por costos e inflación, afirma líder de Canirac

TORREÓN, COAH.- La industria restaurantera en México atraviesa un escenario complejo, marcado por el bajo crecimiento y una creciente presión operativa derivada del encarecimiento de insumos y obligaciones laborales, advirtió Claudia Ramírez del Palacio, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Tras la toma de protesta de Hassan Alejandro Handam como nuevo presidente de CANIRAC Laguna —acto realizado a puerta cerrada—, Ramírez del Palacio señaló que, a causa de la inflación y el aumento de costos operativos, los restaurantes han incrementado sus precios en alrededor de 10 por ciento.

