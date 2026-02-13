Torreón: Restaurantes están bajo presión por costos e inflación, afirma líder de Canirac

Torreón
/ 13 febrero 2026
    Torreón: Restaurantes están bajo presión por costos e inflación, afirma líder de Canirac
    Restauranteros enfrentan incrementos en materias primas y servicios. CORTESÍA

Claudia Ramírez advierte que los márgenes de ganancia se reducen ante alzas en insumos, salarios y cuotas

TORREÓN, COAH.- La industria restaurantera en México atraviesa un escenario complejo, marcado por el bajo crecimiento y una creciente presión operativa derivada del encarecimiento de insumos y obligaciones laborales, advirtió Claudia Ramírez del Palacio, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Tras la toma de protesta de Hassan Alejandro Handam como nuevo presidente de CANIRAC Laguna —acto realizado a puerta cerrada—, Ramírez del Palacio señaló que, a causa de la inflación y el aumento de costos operativos, los restaurantes han incrementado sus precios en alrededor de 10 por ciento.

$!Claudia Ramírez del Palacio, presidenta nacional de Canirac, durante su visita a Torreón.
Claudia Ramírez del Palacio, presidenta nacional de Canirac, durante su visita a Torreón. SANDRA GÓMEZ

Explicó que el alza en insumos obliga a los negocios a buscar un delicado equilibrio para no trasladar de forma directa los incrementos al consumidor final, por lo que en muchos casos los empresarios “aguantan” ajustes en sus cartas.

La dirigente alertó que, en distintas regiones del país, factores como la inseguridad también impactan la actividad, al reducir la afluencia de clientes y el consumo. A ello se suma un entorno de alta incertidumbre por medidas aplicadas a finales del año pasado, entre ellas el aumento a bebidas azucaradas, el incremento al salario mínimo y el alza en cuotas del seguro social.

Ante este panorama, subrayó que los márgenes de ganancia se han reducido de manera significativa, lo que dificulta la operación de los establecimientos. Por ello, indicó, la Canirac brinda asesoría a los restauranteros para optimizar procesos y evitar, en la medida de lo posible, que los costos se reflejen de inmediato en los precios de los menús.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

