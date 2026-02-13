Torreón: Restaurantes están bajo presión por costos e inflación, afirma líder de Canirac
Claudia Ramírez advierte que los márgenes de ganancia se reducen ante alzas en insumos, salarios y cuotas
TORREÓN, COAH.- La industria restaurantera en México atraviesa un escenario complejo, marcado por el bajo crecimiento y una creciente presión operativa derivada del encarecimiento de insumos y obligaciones laborales, advirtió Claudia Ramírez del Palacio, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).
Tras la toma de protesta de Hassan Alejandro Handam como nuevo presidente de CANIRAC Laguna —acto realizado a puerta cerrada—, Ramírez del Palacio señaló que, a causa de la inflación y el aumento de costos operativos, los restaurantes han incrementado sus precios en alrededor de 10 por ciento.
Explicó que el alza en insumos obliga a los negocios a buscar un delicado equilibrio para no trasladar de forma directa los incrementos al consumidor final, por lo que en muchos casos los empresarios “aguantan” ajustes en sus cartas.
La dirigente alertó que, en distintas regiones del país, factores como la inseguridad también impactan la actividad, al reducir la afluencia de clientes y el consumo. A ello se suma un entorno de alta incertidumbre por medidas aplicadas a finales del año pasado, entre ellas el aumento a bebidas azucaradas, el incremento al salario mínimo y el alza en cuotas del seguro social.
Ante este panorama, subrayó que los márgenes de ganancia se han reducido de manera significativa, lo que dificulta la operación de los establecimientos. Por ello, indicó, la Canirac brinda asesoría a los restauranteros para optimizar procesos y evitar, en la medida de lo posible, que los costos se reflejen de inmediato en los precios de los menús.