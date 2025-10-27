Monclova: Capilla de San Judas Tadeo en el ejido 8 de Enero celebra 25 años de fe y tradición

Monclova
/ 27 octubre 2025
    Monclova: Capilla de San Judas Tadeo en el ejido 8 de Enero celebra 25 años de fe y tradición
    La Capilla de San Judas Tadeo se ha convertido en un punto de encuentro para creyentes de distintos municipios de Coahuila. FOTO: REDES SOCIALES

La capilla fue construida por Norberto Carrizalez como cumplimiento de una promesa hecha tras sobrevivir a un incidente aéreo, convirtiéndose en un lugar de devoción y gratitud

MONCLOVA, COAH.- En el ejido 8 de Enero, sobre la Carretera 30 de Monclova, se encuentra la Capilla de San Judas Tadeo, un espacio que desde hace 25 años se ha convertido en un referente de devoción y esperanza para miles de creyentes de Coahuila.

Su origen se remonta a 1994, cuando Norberto Carrizalez, actual propietario, atravesó un momento de angustia durante un vuelo de Ciudad Juárez a Chihuahua. Ante el miedo de no sobrevivir, prometió construir un templo en honor a San Judas Tadeo si lograba regresar con bien a Monclova. Tras aterrizar, visitó una capilla del santo en Delicias y, años después, encontró un terreno adecuado en el Ejido 8 de Enero para cumplir su promesa.

TE PUEDE INTERESAR: Clausuran fiesta de Halloween por consumo de alcohol entre menores, en Monclova

La construcción del recinto comenzó en 1999 y para el año 2000 se realizó la primera celebración patronal. Desde entonces, cada 28 de octubre, alrededor de 20 mil personas se congregan en la capilla para rendir homenaje a San Judas Tadeo, llevando velas, ofrendas y participando en actividades religiosas.

La organización del evento implica semanas de preparación por parte de Carrizalez, su familia y colaboradores. Se ofrece comida tradicional para más de tres mil asistentes, incluyendo platillos locales como calabacita con elote y carne de cerdo acompañada de arroz y frijoles. Estas convivencias buscan fomentar la unidad y fortalecer la comunidad entre los devotos.

El programa de festejos incluye misas, rezos del rosario y procesiones, además de la tradicional comida para los visitantes. Autoridades locales colaboran con la logística, garantizando seguridad y atención médica a los asistentes, a fin de que las celebraciones se desarrollen sin contratiempos.

Para Carrizalez, la capilla representa mucho más que una promesa cumplida; es un legado que une a las generaciones y mantiene viva la fe en el santo de las causas imposibles.

A lo largo de un cuarto de siglo, la Capilla de San Judas Tadeo ha trascendido como un símbolo de esperanza, donde creyentes de distintos puntos del estado y del país se reúnen para agradecer favores, pedir ayuda divina y fortalecer su espiritualidad.

(Con información de NRT)

Temas


Religión
Tradiciones

Localizaciones


Monclova

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’