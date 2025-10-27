Monclova: Capilla de San Judas Tadeo en el ejido 8 de Enero celebra 25 años de fe y tradición

MONCLOVA, COAH.- En el ejido 8 de Enero, sobre la Carretera 30 de Monclova, se encuentra la Capilla de San Judas Tadeo, un espacio que desde hace 25 años se ha convertido en un referente de devoción y esperanza para miles de creyentes de Coahuila.

Su origen se remonta a 1994, cuando Norberto Carrizalez, actual propietario, atravesó un momento de angustia durante un vuelo de Ciudad Juárez a Chihuahua. Ante el miedo de no sobrevivir, prometió construir un templo en honor a San Judas Tadeo si lograba regresar con bien a Monclova. Tras aterrizar, visitó una capilla del santo en Delicias y, años después, encontró un terreno adecuado en el Ejido 8 de Enero para cumplir su promesa.

La construcción del recinto comenzó en 1999 y para el año 2000 se realizó la primera celebración patronal. Desde entonces, cada 28 de octubre, alrededor de 20 mil personas se congregan en la capilla para rendir homenaje a San Judas Tadeo, llevando velas, ofrendas y participando en actividades religiosas.

La organización del evento implica semanas de preparación por parte de Carrizalez, su familia y colaboradores. Se ofrece comida tradicional para más de tres mil asistentes, incluyendo platillos locales como calabacita con elote y carne de cerdo acompañada de arroz y frijoles. Estas convivencias buscan fomentar la unidad y fortalecer la comunidad entre los devotos.

El programa de festejos incluye misas, rezos del rosario y procesiones, además de la tradicional comida para los visitantes. Autoridades locales colaboran con la logística, garantizando seguridad y atención médica a los asistentes, a fin de que las celebraciones se desarrollen sin contratiempos.

Para Carrizalez, la capilla representa mucho más que una promesa cumplida; es un legado que une a las generaciones y mantiene viva la fe en el santo de las causas imposibles.

A lo largo de un cuarto de siglo, la Capilla de San Judas Tadeo ha trascendido como un símbolo de esperanza, donde creyentes de distintos puntos del estado y del país se reúnen para agradecer favores, pedir ayuda divina y fortalecer su espiritualidad.

(Con información de NRT)