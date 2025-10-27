Clausuran fiesta de Halloween por consumo de alcohol entre menores, en Monclova

Monclova
/ 27 octubre 2025
    Clausuran fiesta de Halloween por consumo de alcohol entre menores, en Monclova
    Autoridades de los tres niveles de gobierno intervinieron en una quinta de Monclova donde se realizaba una fiesta de Halloween con menores. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La quinta de la colonia San Francisco fue clausurada tras detectar que menores consumían alcohol y se cobraba entrada; además, dos organizadores fueron detenidos por las autoridades

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal, Estatal, Fiscalía General del Estado, Grupo de Reacción Centro y personal del Ejército Mexicano intervinieron la madrugada del domingo en una quinta de la colonia San Francisco, en Monclova, donde se llevaba a cabo una fiesta de Halloween con consumo de alcohol por menores de edad.

El operativo se desplegó alrededor de las 00:30 horas tras recibir un reporte al 911 de vecinos que alertaron sobre música a alto volumen y la presencia de jóvenes en evidente estado de ebriedad. Al arribar, los uniformados aseguraron el perímetro, cerraron calles aledañas y comenzaron el desalojo del inmueble.

En el lugar se detectó a decenas de adolescentes, incluidos varios de sexo femenino, consumiendo bebidas alcohólicas. Los responsables del evento y personal que facilitó el consumo fueron detenidos por faltas administrativas y puestos a disposición del juez calificador. Entre los arrestados se encontraban dos jóvenes identificados como Carlos “N”, de 16 años, y Alex “N”, de 17, quienes actuaban como organizadores del evento y habían cobrado entrada a los asistentes.

$!Inspectores municipales clausuraron la quinta colocando sellos en las puertas principales como medida preventiva.
Inspectores municipales clausuraron la quinta colocando sellos en las puertas principales como medida preventiva. FOTO: REDES SOCIALES

Personal de inspección municipal procedió a clausurar la quinta, colocando sellos en las puertas principales. Las autoridades indicaron que el rápido operativo evitó intoxicaciones, riñas o cualquier otro incidente que pusiera en riesgo la integridad de los menores.

De acuerdo con los primeros reportes, el padrastro de uno de los organizadores participó en la renta del inmueble para el evento, situación que forma parte de la investigación. Los oficiales confirmaron que la intervención se realizó de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir futuros eventos irregulares.

El inmueble quedó asegurado, y las autoridades continúan con las diligencias para determinar responsabilidades legales, aplicar las sanciones correspondientes y evitar que este tipo de fiestas clandestinas se repitan en Monclova.

(Con información de medios locales)

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

