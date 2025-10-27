Clausuran fiesta de Halloween por consumo de alcohol entre menores, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal, Estatal, Fiscalía General del Estado, Grupo de Reacción Centro y personal del Ejército Mexicano intervinieron la madrugada del domingo en una quinta de la colonia San Francisco, en Monclova, donde se llevaba a cabo una fiesta de Halloween con consumo de alcohol por menores de edad.

El operativo se desplegó alrededor de las 00:30 horas tras recibir un reporte al 911 de vecinos que alertaron sobre música a alto volumen y la presencia de jóvenes en evidente estado de ebriedad. Al arribar, los uniformados aseguraron el perímetro, cerraron calles aledañas y comenzaron el desalojo del inmueble.

TE PUEDE INTERESAR: Correos de México bajo ‘Huelga silenciosa’ en Coahuila: trabajadores exigen mejores condiciones

En el lugar se detectó a decenas de adolescentes, incluidos varios de sexo femenino, consumiendo bebidas alcohólicas. Los responsables del evento y personal que facilitó el consumo fueron detenidos por faltas administrativas y puestos a disposición del juez calificador. Entre los arrestados se encontraban dos jóvenes identificados como Carlos “N”, de 16 años, y Alex “N”, de 17, quienes actuaban como organizadores del evento y habían cobrado entrada a los asistentes.