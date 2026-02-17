Monclova: celebra subsecretario de Gobierno que a más de una década, el ‘Z-40’ será juzgado

MONCLOVA, COAH.- A más de una década de los hechos violentos que marcaron al norte de Coahuila, el exlíder criminal Miguel Ángel Treviño Morales, identificado como el “Z-40”, enfrentará cargos por múltiples asesinatos, en un proceso que autoridades estatales consideran un paso relevante hacia la justicia para las víctimas y sus familias.

Treviño Morales, quien fue uno de los principales dirigentes del cártel de Los Zetas, es señalado como responsable de una etapa de violencia extrema que dejó profundas secuelas en la entidad y en otras regiones del país.

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Armando Sisbeles Alvarado, celebró que, tras más de diez años, se concrete un proceso judicial contra quien calificó como un personaje que provocó un grave daño a Coahuila y a México.

“Después de tanto tiempo, las víctimas merecen que se haga justicia. Es un mensaje claro de que estos crímenes no quedarán en el olvido”, expresó el funcionario, al subrayar que el avance judicial representa también un reconocimiento al dolor y la resistencia de las familias afectadas.

La violencia atribuida al llamado “Z-40” dejó una huella imborrable en municipios del norte del estado, donde se registraron desapariciones, homicidios y desplazamientos forzados.

Autoridades reiteraron que el compromiso institucional es continuar impulsando los procesos necesarios para garantizar verdad y reparación.