Monclova: convocan a apoyar jornada de búsqueda de personas desaparecidas

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    Monclova: convocan a apoyar jornada de búsqueda de personas desaparecidas
    Integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro realizarán del 20 al 26 de septiembre una Jornada de Búsqueda en Vida en distintos puntos de la región. LIDIET MEXICANO

El colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro solicita donaciones de agua, bebidas hidratantes y artículos de higiene para las actividades que realizará del 20 al 26 de septiembre

MONCLOVA, COAH.- Integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro, Coahuila, convocaron a la ciudadanía a sumarse a la Jornada de Búsqueda en Vida que se realizará del 20 al 26 de septiembre en distintos puntos de la Región Centro.

Para esta jornada se contempla la participación de cerca de 100 personas provenientes de diferentes estados de la República, quienes realizarán recorridos de campo, actividades de difusión y entrega de información, con el objetivo de obtener pistas que permitan localizar a personas desaparecidas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/buscan-esclarecer-accidente-fatal-en-la-carretera-saltillo-monclova-en-el-que-murieron-tres-mujeres-BL23284005

Ante el esfuerzo que representa esta búsqueda, el colectivo solicitó el apoyo de la ciudadanía con la donación de artículos básicos para quienes participarán en las actividades.

Entre los productos que requieren se encuentran agua embotellada, sueros y bebidas hidratantes, papel higiénico, pasta dental, bloqueador solar y artículos de higiene personal.

El centro de acopio se encuentra en la calle Manuel Acuña número 307 Poniente, entre Navarrete y San Miguel, en la colonia El Pueblo, en Monclova, cerca del restaurante Sukori, entre un taller mecánico y una tienda.

Para quienes deseen colaborar pero no puedan acudir personalmente a entregar sus donativos, se habilitó el número 866 107 6244, con Nancy Ramón, para coordinar la recolección de los apoyos.

De acuerdo con el colectivo, cada aportación contribuirá a las labores que realizarán durante la jornada y al trabajo de las familias que continúan con la búsqueda de sus seres queridos.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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