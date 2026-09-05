Monclova: convocan a apoyar jornada de búsqueda de personas desaparecidas

Para esta jornada se contempla la participación de cerca de 100 personas provenientes de diferentes estados de la República, quienes realizarán recorridos de campo, actividades de difusión y entrega de información, con el objetivo de obtener pistas que permitan localizar a personas desaparecidas.

MONCLOVA, COAH.- Integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro , Coahuila, convocaron a la ciudadanía a sumarse a la Jornada de Búsqueda en Vida que se realizará del 20 al 26 de septiembre en distintos puntos de la Región Centro.

Ante el esfuerzo que representa esta búsqueda, el colectivo solicitó el apoyo de la ciudadanía con la donación de artículos básicos para quienes participarán en las actividades.

Entre los productos que requieren se encuentran agua embotellada, sueros y bebidas hidratantes, papel higiénico, pasta dental, bloqueador solar y artículos de higiene personal.

El centro de acopio se encuentra en la calle Manuel Acuña número 307 Poniente, entre Navarrete y San Miguel, en la colonia El Pueblo, en Monclova, cerca del restaurante Sukori, entre un taller mecánico y una tienda.

Para quienes deseen colaborar pero no puedan acudir personalmente a entregar sus donativos, se habilitó el número 866 107 6244, con Nancy Ramón, para coordinar la recolección de los apoyos.

De acuerdo con el colectivo, cada aportación contribuirá a las labores que realizarán durante la jornada y al trabajo de las familias que continúan con la búsqueda de sus seres queridos.