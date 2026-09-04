Buscan esclarecer accidente fatal en la carretera Saltillo-Monclova en el que murieron tres mujeres
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Realizan peritajes y necropsias tras el accidente que dejó tres mujeres fallecidas y seis lesionados
La Fiscalía General del Estado (FGE) avanza en las investigaciones para esclarecer las causas y deslindar responsabilidades por el aparatoso accidente registrado en la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Monclova, que dejó tres mujeres sin vida y seis personas heridas.
Las autoridades ministeriales se encuentran concluyendo los procedimientos médico-legales y periciales necesarios para determinar cómo ocurrieron los hechos. Julio Loera, delegado de la Fiscalía en la Región Sureste de Coahuila, informó sobre el avance de las diligencias.
“Y pues del tema de las personas que fallecen lamentablemente en el accidente carretero, pues qué te digo, ahorita estamos terminando las necropsias, los familiares de uno de ellos ya llegaron”, declaró el funcionario.
Asimismo, la representación social confirmó que, hasta el momento, no hay personas detenidas, aseguradas o puestas a disposición por estos hechos ocurridos sobre la vía federal.
“Pero pues aquí andamos avanzando en el tema de las investigaciones, no nos pusieron a ninguna persona detenida, entonces pues nuestra investigación es sin detenido”, puntualizó el delegado ministerial.
Julio Loera explicó que la causa del percance y el deslinde de responsabilidades técnicas y legales serán determinados con base en los resultados de las pruebas de campo y los dictámenes periciales.
“Sin embargo, pues eso nosotros ya habremos de determinar con periciales, etcétera, todo el tema de responsabilidades”, concluyó.
El accidente ocurrió luego de que la camioneta en la que viajaban las víctimas volcara a un costado de la carpeta asfáltica. Corporaciones de emergencia de Saltillo, Ramos Arizpe, Castaños y Monclova acudieron al lugar para brindar auxilio a los sobrevivientes.
Mientras los seis heridos continúan recibiendo atención médica en distintos hospitales de la región, la FGE mantiene abierta la carpeta de investigación y espera los dictámenes periciales para establecer con precisión las causas del accidente y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.