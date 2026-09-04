Buscan esclarecer accidente fatal en la carretera Saltillo-Monclova en el que murieron tres mujeres

Las autoridades ministeriales se encuentran concluyendo los procedimientos médico-legales y periciales necesarios para determinar cómo ocurrieron los hechos. Julio Loera, delegado de la Fiscalía en la Región Sureste de Coahuila, informó sobre el avance de las diligencias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) avanza en las investigaciones para esclarecer las causas y deslindar responsabilidades por el aparatoso accidente registrado en la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Monclova, que dejó tres mujeres sin vida y seis personas heridas.

“Y pues del tema de las personas que fallecen lamentablemente en el accidente carretero, pues qué te digo, ahorita estamos terminando las necropsias, los familiares de uno de ellos ya llegaron”, declaró el funcionario.

Asimismo, la representación social confirmó que, hasta el momento, no hay personas detenidas, aseguradas o puestas a disposición por estos hechos ocurridos sobre la vía federal.

“Pero pues aquí andamos avanzando en el tema de las investigaciones, no nos pusieron a ninguna persona detenida, entonces pues nuestra investigación es sin detenido”, puntualizó el delegado ministerial.

Julio Loera explicó que la causa del percance y el deslinde de responsabilidades técnicas y legales serán determinados con base en los resultados de las pruebas de campo y los dictámenes periciales.

“Sin embargo, pues eso nosotros ya habremos de determinar con periciales, etcétera, todo el tema de responsabilidades”, concluyó.