Monclova: Están vivos de milagro; explosión consume hogar de pareja fundadora de la Anáhuac

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    Monclova: Están vivos de milagro; explosión consume hogar de pareja fundadora de la Anáhuac
    La vivienda de la pareja quedó con daños totales tras la explosión e incendio registrados la noche del lunes en la colonia Anáhuac. LIDIET MEXICANO
    Monclova: Están vivos de milagro; explosión consume hogar de pareja fundadora de la Anáhuac
    El automóvil de la familia también fue alcanzado por las llamas dentro de la cochera del domicilio. LIDIET MEXICANO
    Monclova: Están vivos de milagro; explosión consume hogar de pareja fundadora de la Anáhuac
    Vecinos del sector ayudaron a rescatar a los adultos mayores antes del arribo de cuerpos de emergencia. LIDIET MEXICANO

Juan Manuel Chávez y Graciela Villarreal perdieron todas sus pertenencias tras el incendio registrado la noche del lunes en su vivienda

MONCLOVA, COAH.- Juan Manuel Chávez y Graciela Villarreal, ambos de aproximadamente 70 años de edad y reconocidos por vecinos como de los primeros habitantes de la colonia Anáhuac, en Monclova, sobrevivieron de milagro a la explosión e incendio que destruyó por completo su vivienda durante la noche del lunes.

La pareja se encontraba dentro del domicilio cuando ocurrió la tragedia. Presuntamente, una acumulación de gas provocó la explosión al momento de encender un foco o algún aparato eléctrico, generando un incendio que rápidamente consumió gran parte de la propiedad.

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El fuerte estruendo alarmó a vecinos del sector, quienes salieron de inmediato para intentar ayudar mientras las llamas envolvían la vivienda y alcanzaban el automóvil que permanecía dentro de la cochera.

Familiares relataron que los momentos fueron desesperantes, pues Graciela Villarreal comenzó a pedir auxilio desde el interior de la casa mientras el fuego avanzaba.

“Mi cuñada gritaba ‘auxilio, auxilio’, pero el portón estaba cerrado y unos muchachos tuvieron que tumbarlo para poder entrar y ayudarlos”, contó un hermano de Juan Manuel Chávez.

Vecinos y jóvenes del sector actuaron mientras arribaban elementos de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja. Finalmente, lograron rescatar a la pareja y trasladarla para recibir atención médica debido a las quemaduras sufridas.

Aunque ambos lograron sobrevivir, las pérdidas materiales fueron totales. El fuego consumió muebles, ropa, electrodomésticos y el automóvil de la familia.

“Se quemó todo, no quedó nadA. Gracias a Dios están vivos”, expresó conmovido un familiar mientras observaba los daños en el domicilio.

La noticia causó tristeza entre habitantes de la colonia Anáhuac, quienes recuerdan a Juan Manuel Chávez y Graciela Villarreal como una familia ampliamente conocida en el sector por haber habitado ahí desde hace varias décadas.

Actualmente, ambos permanecen hospitalizados en la Clínica 7 del IMSS, donde continúan recuperándose de las lesiones. Mientras tanto, familiares y vecinos comenzaron a organizarse para brindarles apoyo tras perder prácticamente todo su patrimonio.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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