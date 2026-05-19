Sabinas: Dos familias se quedan sin patrimonio en incendio; bombero descubre que era casa de su abuela

SABINAS, COAH.- Un fuerte incendio registrado la tarde de este martes en la colonia Centenario de Sabinas movilizó a corporaciones de emergencia y dejó pérdidas totales en dos viviendas, donde habitaban tres adultos mayores y una familia con dos menores de edad. Vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de observar una intensa columna de humo que salía de un domicilio ubicado sobre la calle Juárez, entre Degollado y Acuña. En cuestión de minutos arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja para combatir las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras casas cercanas.

El siniestro consumió dos habitaciones y gran parte de las pertenencias de ambas familias. Muebles, ropa, electrodomésticos y artículos personales quedaron reducidos a cenizas. Paramédicos brindaron atención a dos mujeres y un hombre que presentaban crisis nerviosa e intoxicación leve por inhalación de humo. Ninguno requirió traslado hospitalario, aunque permanecieron bajo observación mientras continuaban las maniobras de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, en una de las viviendas habitaban tres adultos mayores: dos mujeres y un hombre. En la segunda residía un matrimonio junto a sus hijos de 8 y 5 años de edad. Las autoridades señalaron que una posible falla eléctrica o cortocircuito habría originado el incendio. Sin embargo, serán los peritajes correspondientes los que determinen las causas exactas del siniestro. UNA ESCENA INESPERADA: LA CASA DE LA ABUELA Durante la emergencia también se vivió una escena que conmocionó a vecinos y rescatistas. Al arribar al lugar, uno de los bomberos descendió rápidamente de la unidad e intentó ingresar desesperadamente al domicilio incendiado.

Sus compañeros tuvieron que detenerlo debido al riesgo que representaba el fuego y la estructura dañada. Instantes después se confirmó que la vivienda afectada pertenecía a su abuela y que en ese lugar había pasado gran parte de su infancia. A pesar del impacto emocional, el elemento permaneció en las labores de auxilio junto al resto de la corporación. En una de las imágenes captadas tras el incendio aparece siendo consolado por familiares afectados. Tras controlar el fuego, bomberos realizaron labores de enfriamiento y retiro de escombros para evitar que las llamas volvieran a reactivarse. Familiares y vecinos comenzaron a solicitar apoyo ciudadano para las familias afectadas, quienes perdieron prácticamente todo su patrimonio. Entre lo que más se requiere se encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene personal, muebles y enseres domésticos.

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