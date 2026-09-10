Monclova: familia de ‘Panchito’ exige justicia tras atropellamiento; permanece en terapia intensiva

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    Monclova: familia de ‘Panchito’ exige justicia tras atropellamiento; permanece en terapia intensiva
    Familiares de Francisco Javier Zapata Nájera se manifestaron para exigir avances en la investigación por el atropellamiento ocurrido el pasado 30 de agosto. LIDIET MEXICANO

Su esposa asegura que el conductor se lanzó contra el grupo de manera intencional; Francisco Javier presenta lesiones en costillas, pelvis, pulmones y un riñón

MONCLOVA, COAH.- Entre la angustia de verlo conectado a un respirador y la incertidumbre de no saber si volverá a caminar, la familia de Francisco Javier Zapata Nájera, conocido como “Panchito”, exigió justicia por el atropellamiento ocurrido durante la madrugada del pasado 30 de agosto en la colonia Guerrero, en Monclova.

Noemí Sarahí Cifuentes, esposa del afectado, sostuvo que detrás del atropellamiento habría existido un actuar con dolo. Según relató, Francisco Javier se encontraba con otras personas sobre la calle 13 cuando se registró un conflicto con un hombre identificado como Edwin Rangel, quien posteriormente se retiró del lugar.

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De acuerdo con su testimonio, el hombre habría regresado acompañado de otra persona y a bordo de un vehículo que fue dirigido contra el grupo. “Viene el carro y se los echa encima, se va contra ellos”, relató Cifuentes, quien considera que el atropellamiento fue provocado de manera intencional.

Los videos que muestran parte de los hechos fueron difundidos en redes sociales. La familia presentó una denuncia desde el 31 de agosto ante la Fiscalía General del Estado y pidió que las investigaciones permitan determinar responsabilidades.

La familia presentó una denuncia desde el 31 de agosto ante la Fiscalía General del Estado y pidió que las investigaciones permitan determinar responsabilidades. “Mi esposo está muy grave y queremos justicia, porque hasta ahorita no hay ningún detenido”, señaló Noemí.

Francisco Javier, de 44 años y trabajador de Maquinaria Guadalupe, en Castaños, permanece en terapia intensiva en la Clínica 7 del IMSS. De acuerdo con su esposa, presenta fracturas en costillas y pelvis, además de complicaciones en los pulmones y afectaciones en el funcionamiento de uno de sus riñones.

$!Captura del video que muestra el momento en que el vehículo presuntamente arrolla a Francisco Javier en la colonia Guerrero.
Captura del video que muestra el momento en que el vehículo presuntamente arrolla a Francisco Javier en la colonia Guerrero. TOMADA DE VÍDEO

Debido a la gravedad de su estado, permaneció sedado e intubado durante varios días y le fue colocada una sonda para ayudar a expandir uno de sus pulmones. La familia informó que los médicos también analizan la posibilidad de someterlo a hemodiálisis debido a que su riñón no estaría depurando adecuadamente las toxinas.

“Está entubado y estuvo más de una semana sedado. Sí abre los ojos, pero no está consciente al cien por ciento”, explicó su esposa, quien permanece pendiente de su evolución y de las posibles secuelas que pudieran derivarse de las lesiones.

Además de la preocupación por su salud, la familia enfrenta las consecuencias económicas de que Francisco Javier no pueda trabajar. Es padre de cuatro hijos y, según explicó Noemí, inicialmente recibió una incapacidad laboral por 28 días.

La mujer aseguró tener conocimiento de que el hombre señalado como presunto responsable continúa en libertad. “Lo que yo sé es que anda en su casa como si nada”, lamentó.

“No pedimos nada más que justicia. No es venganza ni nada más, justicia. Es un caso grave, de verdad”, expresó Cifuentes, quien pidió que se esclarezcan los hechos y, en caso de acreditarse alguna responsabilidad, se proceda conforme a la ley.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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