Va FGE tras hombre que arrolló a joven con su vehículo en la Guerrero en Monclova

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    Va FGE tras hombre que arrolló a joven con su vehículo en la Guerrero en Monclova
    Testimonios, peritajes y un video forman parte de la carpeta de investigación por el atropellamiento ocurrido durante la madrugada del domingo en Monclova. CORTESÍA

El joven permanece grave debido a daños en un vaso sanguíneo y hematomas en el riñón, según informó el delegado de la FGE

MONCLOVA, COAH.- Agentes de la Fiscalía General del Estado mantienen prácticamente esclarecida la investigación contra el hombre que presuntamente arrolló de manera intencional a un joven en la colonia Guerrero de Monclova, Coahuila, durante el fin de semana, dejándolo gravemente lesionado y debatiéndose entre la vida y la muerte.

Everardo Lazo Chapa, delegado en Monclova de la FGE en la Región Centro-Desierto, informó este miércoles, en entrevista con VANGUARDIA, que ya se integró una carpeta de investigación luego de que familiares del afectado presentaran la denuncia y las autoridades tomaran conocimiento del caso directamente en el hospital.

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Lazo Chapa explicó que como parte de las diligencias se recabaron declaraciones testimoniales, se realizaron servicios periciales y se integró un video que muestra parte de los hechos, por lo que la carpeta se encuentra muy avanzada y podría concluirse en los próximos días.

El Delegado señaló que de acuerdo con las investigaciones, todo habría comenzado con una discusión entre el joven y el presunto responsable, quien posteriormente se retiró del domicilio para regresar a bordo de un vehículo y arrollar al afectado.

“Se desprende que existe un dolo, toda vez que el evento inició con un desacuerdo que tuvieron entre las dos partes. Esta persona se retiró del domicilio y posteriormente regresó con el vehículo y lesionó con el mismo al ofendido”, explicó.

Lazo Chapa detalló que las lesiones que sufrió el joven son consideradas de gravedad y ponen en peligro su vida, debido a que presentó daños en un vaso sanguíneo, además de hematomas en el riñón.

La Fiscalía continúa con las últimas diligencias para concluir la carpeta y proceder contra el presunto responsable, quien hasta el momento es buscado por las autoridades.

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El caso ocurrió durante la madrugada del domingo en el cruce de Calle 13 y Avenida Sur, en la colonia Guerrero, donde el joven quedó tendido tras ser impactado por el vehículo.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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