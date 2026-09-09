Va FGE tras hombre que arrolló a joven con su vehículo en la Guerrero en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Agentes de la Fiscalía General del Estado mantienen prácticamente esclarecida la investigación contra el hombre que presuntamente arrolló de manera intencional a un joven en la colonia Guerrero de Monclova, Coahuila, durante el fin de semana, dejándolo gravemente lesionado y debatiéndose entre la vida y la muerte. Everardo Lazo Chapa, delegado en Monclova de la FGE en la Región Centro-Desierto, informó este miércoles, en entrevista con VANGUARDIA, que ya se integró una carpeta de investigación luego de que familiares del afectado presentaran la denuncia y las autoridades tomaran conocimiento del caso directamente en el hospital.

Lazo Chapa explicó que como parte de las diligencias se recabaron declaraciones testimoniales, se realizaron servicios periciales y se integró un video que muestra parte de los hechos, por lo que la carpeta se encuentra muy avanzada y podría concluirse en los próximos días. El Delegado señaló que de acuerdo con las investigaciones, todo habría comenzado con una discusión entre el joven y el presunto responsable, quien posteriormente se retiró del domicilio para regresar a bordo de un vehículo y arrollar al afectado.

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“Se desprende que existe un dolo, toda vez que el evento inició con un desacuerdo que tuvieron entre las dos partes. Esta persona se retiró del domicilio y posteriormente regresó con el vehículo y lesionó con el mismo al ofendido”, explicó. Lazo Chapa detalló que las lesiones que sufrió el joven son consideradas de gravedad y ponen en peligro su vida, debido a que presentó daños en un vaso sanguíneo, además de hematomas en el riñón. La Fiscalía continúa con las últimas diligencias para concluir la carpeta y proceder contra el presunto responsable, quien hasta el momento es buscado por las autoridades.

El caso ocurrió durante la madrugada del domingo en el cruce de Calle 13 y Avenida Sur, en la colonia Guerrero, donde el joven quedó tendido tras ser impactado por el vehículo.

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