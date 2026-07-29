Propone Sindicatura subasta de AHMSA y MINOSA para el 25 de septiembre

MONCLOVA, COAH.- El próximo viernes 25 de septiembre de 2026 fue propuesto como fecha tentativa para la celebración de la audiencia de subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA). Lo anterior, luego de que la Sindicatura presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles el calendario del procedimiento especial de enajenación, en cumplimiento del requerimiento emitido por la autoridad judicial.

Mediante un comunicado, AHMSA informó que el calendario fue entregado dentro del plazo de 24 horas otorgado por el Juzgado. El documento incorpora las fechas y el desglose de las distintas etapas del proceso, desde la aprobación de las Bases Definitivas de Subasta y la publicación de la convocatoria, hasta la audiencia de subasta, la determinación del postor ganador y los actos posteriores necesarios para formalizar la operación. La empresa explicó que la propuesta fue elaborada tomando en consideración los plazos establecidos en el método especial de enajenación autorizado por el Juzgado, las Bases Definitivas de Subasta previamente exhibidas, el periodo vacacional de verano del órgano jurisdiccional y la necesidad de otorgar tiempos razonables a los posibles inversionistas para acceder a la información, realizar visitas, formular preguntas, presentar la documentación y constituir las garantías correspondientes. También precisó que las fechas incluidas en el calendario tienen el carácter de propuestas, por lo que estarán sujetas a la aprobación del Juzgado, así como a las modificaciones o precisiones que determine la autoridad judicial.

La Sindicatura destacó que el calendario busca reflejar de manera integral y cronológica el desarrollo del procedimiento de venta. Además, pretende brindar certeza a los posibles postores, las personas trabajadoras, los acreedores reconocidos y demás interesados en los concursos mercantiles. Con esta actuación, la Sindicatura informó que dio cumplimiento al requerimiento formulado por el Juzgado el pasado 28 de julio. Ahora corresponderá a la autoridad judicial analizar el calendario presentado y emitir las determinaciones que permitan dar continuidad al proceso de venta de la unidad productiva de AHMSA y MINOSA.

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