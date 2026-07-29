Propone Sindicatura subasta de AHMSA y MINOSA para el 25 de septiembre

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Propone Sindicatura subasta de AHMSA y MINOSA para el 25 de septiembre
    La venta de la unidad productiva de AHMSA y MINOSA continúa su curso dentro del procedimiento de concurso mercantil. LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


Empresas
subastas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA

El calendario del procedimiento fue entregado al Juzgado Segundo de Distrito y aún deberá ser aprobado por la autoridad judicial

MONCLOVA, COAH.- El próximo viernes 25 de septiembre de 2026 fue propuesto como fecha tentativa para la celebración de la audiencia de subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA).

Lo anterior, luego de que la Sindicatura presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles el calendario del procedimiento especial de enajenación, en cumplimiento del requerimiento emitido por la autoridad judicial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/avanza-investigacion-por-presunto-fraude-en-tandas-en-monclova-DF22500131

Mediante un comunicado, AHMSA informó que el calendario fue entregado dentro del plazo de 24 horas otorgado por el Juzgado. El documento incorpora las fechas y el desglose de las distintas etapas del proceso, desde la aprobación de las Bases Definitivas de Subasta y la publicación de la convocatoria, hasta la audiencia de subasta, la determinación del postor ganador y los actos posteriores necesarios para formalizar la operación.

La empresa explicó que la propuesta fue elaborada tomando en consideración los plazos establecidos en el método especial de enajenación autorizado por el Juzgado, las Bases Definitivas de Subasta previamente exhibidas, el periodo vacacional de verano del órgano jurisdiccional y la necesidad de otorgar tiempos razonables a los posibles inversionistas para acceder a la información, realizar visitas, formular preguntas, presentar la documentación y constituir las garantías correspondientes.

También precisó que las fechas incluidas en el calendario tienen el carácter de propuestas, por lo que estarán sujetas a la aprobación del Juzgado, así como a las modificaciones o precisiones que determine la autoridad judicial.

$!El calendario entregado al Juzgado contempla como fecha tentativa el 25 de septiembre para la audiencia de subasta, aunque aún deberá ser aprobado por la autoridad judicial.
El calendario entregado al Juzgado contempla como fecha tentativa el 25 de septiembre para la audiencia de subasta, aunque aún deberá ser aprobado por la autoridad judicial. ESPECIAL

La Sindicatura destacó que el calendario busca reflejar de manera integral y cronológica el desarrollo del procedimiento de venta. Además, pretende brindar certeza a los posibles postores, las personas trabajadoras, los acreedores reconocidos y demás interesados en los concursos mercantiles.

Con esta actuación, la Sindicatura informó que dio cumplimiento al requerimiento formulado por el Juzgado el pasado 28 de julio. Ahora corresponderá a la autoridad judicial analizar el calendario presentado y emitir las determinaciones que permitan dar continuidad al proceso de venta de la unidad productiva de AHMSA y MINOSA.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
subastas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
true

Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?
Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria

Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria
Un reporte al 911 activó un operativo de búsqueda durante la madrugada que permitió ubicar y auxiliar a un hombre de 30 años que no podía salir del monte en un ejido de Múzquiz, Coahuila.

Rescatan a hombre extraviado tras intensa búsqueda nocturna en un ejido de Múzquiz, Coahuila
Matías Grande encabezó la cosecha coahuilense al coronarse en las pruebas individual y de equipos mixtos de arco recurvo.

Coahuila conquista cuatro medallas en los JCC 2026; Matías Grande logra doble oro
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, , a su llegada al Capitolio de Estados Unidos para una reunión bipartidista de la Ley de Sanciones a Rusia e irán Lindsey O. Graham.

Ucrania dice que atacó 2 refinerías de petróleo rusas después de reunión entre Zelenskyy y Trump
Rescatistas en medio de la destrucción tras los sismos en La Guaira, Venezuela, el 6 de julio del 2026.

Terremotos en Venezuela no solo causaron miles de muertos, también provocaron riesgos ambientales y de salud