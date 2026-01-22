Monclova: fuego consume vivienda deshabitada en la colonia El Pueblo

Monclova
/ 22 enero 2026
    Monclova: fuego consume vivienda deshabitada en la colonia El Pueblo
    Elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron el incendio en una vivienda de la colonia El Pueblo durante la madrugada. FOTO: ARCHIVO

Vecinos señalaron que el incendio pudo originarse dentro del inmueble abandonado, donde se acumulaba basura y objetos, sin que se confirmara el origen del incendio

MONCLOVA, COAH.- Un incendio registrado durante la madrugada del miércoles provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la colonia El Pueblo, luego de que vecinos alertaran sobre llamas al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Bravo y Mina, en Monclova.

El reporte ingresó al Sistema Estatal de Emergencias 911 alrededor de las 03:00 horas, cuando habitantes del sector observaron fuego saliendo de una vivienda que, de acuerdo con los propios vecinos, se encuentra en estado de abandono. La situación generó alarma debido al riesgo de que las llamas se propagaran a casas contiguas, por lo que se solicitó apoyo inmediato de los cuerpos de auxilio.

TE PUEDE INTERESAR: Rompen récord investigaciones por huachicol en Coahuila

Elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron al sitio y, al arribar, localizaron el inmueble con fuego concentrado principalmente en el interior, donde se acumulaban grandes cantidades de basura, objetos diversos y residuos, lo que complicó las labores de control. Pese a las condiciones, los vulcanos ingresaron al domicilio y realizaron maniobras de sofocación y enfriamiento para evitar que el incendio se extendiera.

De manera paralela, personal de Protección Civil y elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área y realizaron labores de abanderamiento para proteger a los vecinos y permitir que los equipos de emergencia trabajaran sin contratiempos.

Gracias a la rápida intervención, el incendio fue controlado en cuestión de minutos y no alcanzó viviendas cercanas. No se reportaron personas lesionadas, ya que el domicilio se encontraba deshabitado al momento del siniestro. Los daños se limitaron a pérdidas materiales dentro de la propiedad afectada, principalmente basura, utensilios y objetos acumulados.

Durante las diligencias, vecinos del sector señalaron que la vivienda es utilizada de manera recurrente por personas ajenas como refugio, por lo que no descartaron que el incendio haya sido provocado. Sin embargo, hasta el momento no se ha localizado a personas responsables ni se ha confirmado el origen del fuego.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Brissey Patiño

