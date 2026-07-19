Monclova invierte más de 20 millones de pesos en pavimentación y obras urbanas

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión que supera los 20 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Monclova intensificó su programa de obra pública con acciones de pavimentación, rehabilitación vial y rescate de espacios comunitarios en diferentes colonias de la ciudad. El alcalde Carlos Villarreal realizó una gira de trabajo durante los últimos días para poner en marcha nuevos proyectos, entregar obras concluidas y supervisar trabajos que actualmente se encuentran en proceso, como parte de una estrategia enfocada en mejorar la movilidad urbana y recuperar áreas de convivencia para las familias.

Entre las acciones recientes destaca el inicio de la pavimentación hidráulica de la calle Gómez Palacios, en la colonia Barrera, así como la remodelación de la plaza pública ubicada en la colonia Obrera Sur, proyectos que buscan ofrecer vialidades más seguras y mejores espacios para los habitantes.

En materia de infraestructura vial, el municipio entregó nuevas pavimentaciones en las calles Margarito Padilla, de la colonia Buenos Aires; Pedro Vázquez y Revolución, ambas en el sector Barrera, obras que permitirán mejorar las condiciones de tránsito y conectividad para vecinos y automovilistas. Como parte del programa de recuperación de espacios públicos, también fueron entregadas la plaza y canchas deportivas de la colonia Obrera Norte y del sector Praderas Casas Nuevas, donde cada proyecto beneficia de manera directa a alrededor de 600 habitantes. Los trabajos de mantenimiento urbano incluyeron además acciones de recarpeteo en la calle Manuel Acuña, de la colonia El Pueblo, y en la calle Napoleón Gómez Sada, en Praderas del Sur, con el objetivo de prolongar la vida útil de las vialidades y mejorar las condiciones de circulación. Durante los recorridos de supervisión, el alcalde verificó personalmente los avances del recarpeteo en la calle 20 de la colonia Ampliación Hipódromo, así como la pavimentación de la calle Abayes en la colonia 21 de Marzo.

Villarreal destacó que estas obras forman parte de una agenda permanente para atender las necesidades de los distintos sectores de Monclova, mediante una coordinación con el Gobierno del Estado encabezado por Manolo Jiménez, que permita mantener el ritmo de inversión en infraestructura urbana. “Estamos avanzando en todos los sectores de la ciudad, atendiendo las necesidades de las colonias y construyendo mejores espacios para vivir, convivir y desarrollarnos”, señaló el edil. La administración municipal aseguró que continuará con proyectos orientados al mejoramiento de calles, espacios públicos y servicios urbanos, con el propósito de fortalecer la calidad de vida de las familias de Monclova y la región Centro.