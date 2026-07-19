Primarias en Coahuila recuperan matrícula tras caída provocada por la pandemia

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    Primarias en Coahuila recuperan matrícula tras caída provocada por la pandemia
    Con una cobertura cercana al 100 por ciento y una eficiencia terminal de 98.5 por ciento, la primaria se consolida como uno de los niveles educativos con mejores indicadores en el estado. ARCHIVO
Katya González
por Katya González

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La educación primaria en Coahuila suma cuatro ciclos escolares consecutivos de recuperación y ya atiende a más de 342 mil estudiantes, acercándose a los niveles de matrícula registrados antes de la pandemia

La educación primaria en Coahuila muestra señales de recuperación luego del impacto que la pandemia tuvo sobre la matrícula escolar. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación, el nivel acumula cuatro ciclos escolares consecutivos de crecimiento y actualmente atiende a 342 mil 629 estudiantes, acercándose a los niveles registrados antes de la emergencia sanitaria.

La matrícula de primaria alcanzó su máximo histórico en el ciclo escolar 2011-2012, cuando se contabilizaron 364 mil 585 alumnos. Posteriormente registró una disminución que la llevó a estabilizarse en alrededor de 337 mil estudiantes durante varios años.

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Sin embargo, el periodo más crítico ocurrió durante la pandemia. Entre los ciclos escolares 2019-2020 y 2021-2022, la matrícula cayó de 338 mil 573 a 323 mil 947 alumnos, una pérdida cercana a los 15 mil estudiantes, convirtiendo a la primaria en uno de los niveles más afectados por la crisis sanitaria.

A partir del ciclo 2022-2023 comenzó una recuperación sostenida. La matrícula aumentó a 327 mil 171 alumnos, posteriormente a 335 mil 176, después a 340 mil 92 y finalmente alcanzó los 342 mil 629 estudiantes en el ciclo escolar 2025-2026.

Los indicadores educativos también reflejan un desempeño favorable. La cobertura bruta en primaria se ubica en 99.24 por ciento, mientras que la cobertura neta alcanza 93.95 por ciento, cifras que colocan al estado prácticamente en niveles de cobertura universal para niñas y niños de entre seis y once años.

Además, la eficiencia terminal se mantiene entre las más altas del sistema educativo estatal. En los ciclos más recientes alcanza 98.5 por ciento, lo que significa que prácticamente la totalidad de los alumnos que ingresan a primer grado concluyen la educación primaria en el tiempo previsto.

Los datos contrastan con la situación que enfrenta el nivel preescolar, donde la matrícula continúa mostrando una tendencia descendente, mientras que la primaria ha logrado recuperar terreno y consolidar nuevamente su base de estudiantes en los últimos años.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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