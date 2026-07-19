Ganador@s del Oscar y una actriz británico-argentina

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    Ganador@s del Oscar y una actriz británico-argentina
    Opción. J.K. Simmons, Octavia Spencer y Anya Taylor-Joy encabezan algunos de los estrenos más destacados de la semana en las principales plataformas de streaming. ILUSTRACIÓN: GEMINI

Las plataformas apuestan por nuevas producciones encabezadas por figuras premiadas como J.K. Simmons, Octavia Spencer y Anya Taylor-Joy, con historias que van del crimen al suspenso

Los estrenos de series en streaming siguieron su curso a lo largo de la semana, incluyéndose entre ellos los protagonizados por dos ganadores del Oscar y otro más con una protagonista de origen argentino:

‘LOS DEL LADO OESTE’ (MGM+): Fue el domingo pasado cuando esta plataforma estrenó los dos primeros capítulos de esta serie protagonizada por el primer actor J.K. Simmons, ganador del Oscar al Mejor Actor de Reparto en 2014 por “Whiplash: Música y obsesión”, de Damien Chazelle. Aquí interpreta a Eamon Sweeney, líder de la banda irlandesa “The Westies”, quien lucha por su territorio contra la mafia italiana en el área de Hell’s Kitchen, en Nueva York, a principios de la década de 1980. Aunque es una obra de ficción, está inspirada en el contexto de “La Gran Manzana” de aquella época y recuerda a películas clásicas sobre el tema como “Estado de gracia” (1990).

‘JUNTAS O MUERTAS’ (PRIME VIDEO): El miércoles fue el estreno de esta otra serie, que combina la acción con la comedia y está dirigida por la ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 2011 por “Vidas cruzadas”, de Tate Taylor, Octavia Spencer. Comparte créditos con la ganadora del Emmy Hannah Waddingham (“Ted Lasso”) como Debbie y Judith, respectivamente. La primera es la esposa de un miembro del Parlamento inglés que mantiene una amistad con la segunda, quien cree que se trata de una contadora, hasta el día en que Debbie descubre que su esposo es un criminal y que su mejor amiga es una sicaria. A partir de ese momento, ambas unen esfuerzos para sobrevivir.

‘LUCKY’ (APPLE TV): El mismo miércoles en el que Argentina se convirtió en el segundo país en clasificar para la final del Mundial de Futbol, que se lleva a cabo el día de hoy, una actriz británico-argentina como Anya Taylor-Joy (“Gambito de dama”; “Furiosa”) estrenó los dos primeros capítulos de este thriller, donde interpreta a Luciana “Lucky” Armstrong, quien, aunque ha aprendido las mejores mañas de su encarcelado padre, John (Timothy Olyphant), no vio venir la aparente traición de su gran amor, Cary (Drew Starkey, de “Queer”), al desaparecer de pronto con el botín de un último atraco. A partir de entonces es perseguida por los mafiosos que reclaman el dinero e incluso por su propia suegra (Annette Bening).

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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