De Ela Laboriel a Linda Ronstadt

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    De Ela Laboriel a Linda Ronstadt
    Música. Con una trayectoria que abarcó del rock y el country a la música en español, Linda Ronstadt consolidó un legado reconocido con 11 premios Grammy. ILUSTRACIÓN: GEMINI

Linda Ronstadt celebró 80 años de vida en medio de una semana marcada por las pérdidas de Ela Laboriel y Elsa Aguirre, dos figuras fundamentales de la música y el espectáculo mexicano

El mismo día en el que en Portugal falleció Bonnie Tyler se dio a conocer la muerte, a los 77 años, de una de las pioneras del rock mexicano: la cantante Ela Laboriel.

Ela, quien también destacó por su trabajo como actriz, dejó de existir en la Casa del Actor. Fue hermana del también cantante Johnny Laboriel y, junto a él, formó parte de la primera generación de artistas que impulsaron el movimiento del rock and roll en nuestro país durante las décadas de 1950 y 1960. Fue reconocida por exitosos temas como “Sin final” y “Más que nada”. Debutó en el cine a mediados de los años 60 con la película “Joselito Vagabundo” (Miguel Morayta, 1966) y destacó en telenovelas como “Los ricos también lloran” (1979), junto a Verónica Castro, y “El extraño retorno de Diana Salazar” (1988), al lado de Lucía Méndez, entre muchas otras.

Justo una semana después del deceso de Ela Laboriel, el medio del espectáculo mexicano volvió a cubrirse de luto al darse a conocer la muerte, a los 95 años de edad, de la diva de la Época de Oro del cine mexicano Elsa Aguirre, la noche del martes 14 de julio. Aunque, a diferencia de Ela, fue más conocida como actriz que como cantante, también se le recuerda como intérprete de temas que se hicieron tan clásicos como sus propias películas, como fue el caso de “Algo flota sobre el agua” (Alfredo B. Crevenna, 1948), donde el maestro Manuel Esperón compuso el popular bolero “Flor de Azalea”, inspirado en el personaje que ella interpretó. Descansen en paz.

Pero, para terminar el espacio de hoy con una nota más agradable, el mismo día en que amanecimos con la triste noticia del fallecimiento de Elsa Aguirre, y hablando de rock and roll y música mexicana, la cantante Linda Ronstadt, ganadora de 11 premios Grammy y nominada al Tony, al Globo de Oro y al Oscar por el tema “Somewhere Out There”, de la película animada de 1986 “Un cuento americano”, estuvo de manteles largos al llegar a las ocho décadas de vida. A pesar de estar alejada de los escenarios desde 2011, tras ser diagnosticada con la enfermedad de Parkinson, su legado fue tan vasto y diverso que sigue vivo con el paso de los años.

Nacida el 15 de julio de 1946 en Tucson, Arizona, Ronstadt fue conocida inicialmente por los géneros country y rock, e incluso a inicios de la década de 1980 se le recuerda por temas como “Tell Him”. Sin embargo, hacia finales de esa misma década grabó su histórico álbum en español “Canciones de mi Padre” (1987), ya que, aunque su padre tenía ascendencia alemana, también contaba con raíces mexicanas, pues su abuelo nació en Sonora. Gracias a esa producción obtuvo uno de sus múltiples premios Grammy, al ganar la categoría de Mejor Interpretación México-Americana en 1989, hazaña que repitió en la década siguiente con otros álbumes en español como “Más Canciones” (1991) y “Frenesí” (1993).

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx

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