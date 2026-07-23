Monclova: invierten más de 3.1 millones de pesos en nuevas obras de recarpeteo en Estancias

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    Monclova: invierten más de 3.1 millones de pesos en nuevas obras de recarpeteo en Estancias
    El alcalde anunció que se instalarán reductores de velocidad para mejorar la seguridad vial en las calles intervenidas. LIDIET MEXICANO

Monclova destinó más de 3.1 millones de pesos para rehabilitar vialidades en Estancias de San Juan Bautista como parte del Plan Prendamos Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 3.1 millones de pesos, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, entregó el recarpeteo de la calle Venustiano Carranza y dio el banderazo de arranque a la rehabilitación de la calle Francisco I. Madero, en la colonia Estancias de San Juan Bautista, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

La obra entregada corresponde a la calle Venustiano Carranza, entre avenida Constitución y bulevar Harold R. Pape, mientras que los nuevos trabajos se realizarán sobre Francisco I. Madero, entre Venustiano Carranza y Marie Curie. En conjunto, ambas vialidades suman más de 700 metros lineales de pavimento rehabilitado.

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Durante el evento, el alcalde explicó que estas obras responden a una solicitud de los vecinos y se ejecutan en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura urbana.

“Arrancamos la Francisco I. Madero y entregamos la Venustiano Carranza. Es una inversión superior a los 3.1 millones de pesos en más de 700 metros lineales. Es una gestión que nos habían solicitado para rehabilitar este espacio y lo hacemos en coordinación con el gobernador dentro del Plan de Inversión Prendamos Monclova”, expresó.

Villarreal Pérez adelantó que, una vez concluidos los trabajos y tras el periodo de asentamiento del nuevo pavimento, se instalarán reductores de velocidad para brindar mayor seguridad a quienes transitan por estas vialidades.

“Son calles largas, una de más de 400 metros y otra superior a los 300 metros. Después de que el pavimento quede en óptimas condiciones, se colocarán reductores de velocidad para proteger a las familias que circulan diariamente por este sector”, señaló.

El edil destacó que estas acciones forman parte de un plan de inversión mucho más amplio, mediante el cual este año se ejercerán más de 400 millones de pesos exclusivamente en obras de infraestructura, cifra que supera los 700 millones de pesos al sumar recursos destinados a seguridad, desarrollo económico, programas sociales e imagen urbana.

$!Las obras contemplan más de 700 metros lineales de pavimento rehabilitado en beneficio de vecinos de Estancias de San Juan Bautista.
Las obras contemplan más de 700 metros lineales de pavimento rehabilitado en beneficio de vecinos de Estancias de San Juan Bautista. LIDIET MEXICANO

“En los primeros dos años de esta administración estaremos alcanzando una inversión de entre mil 300 y mil 400 millones de pesos junto con el Gobierno del Estado. Seguiremos fortaleciendo la infraestructura social y urbana de Monclova con obras que mejoren la calidad de vida de las familias”, afirmó.

Finalmente, el alcalde reconoció el trabajo realizado por el personal de Servicios Primarios y de SIMAS tras las recientes lluvias, al señalar que continúan atendiendo labores de limpieza, rehabilitación y mantenimiento para responder de manera oportuna a las necesidades que se presentan en los distintos sectores de la ciudad.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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