Monclova: invierten más de 3.1 millones de pesos en nuevas obras de recarpeteo en Estancias

La obra entregada corresponde a la calle Venustiano Carranza, entre avenida Constitución y bulevar Harold R. Pape, mientras que los nuevos trabajos se realizarán sobre Francisco I. Madero, entre Venustiano Carranza y Marie Curie. En conjunto, ambas vialidades suman más de 700 metros lineales de pavimento rehabilitado.

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 3.1 millones de pesos, el alcalde de Monclova , Carlos Villarreal Pérez, entregó el recarpeteo de la calle Venustiano Carranza y dio el banderazo de arranque a la rehabilitación de la calle Francisco I. Madero, en la colonia Estancias de San Juan Bautista, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Durante el evento, el alcalde explicó que estas obras responden a una solicitud de los vecinos y se ejecutan en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura urbana.

“Arrancamos la Francisco I. Madero y entregamos la Venustiano Carranza. Es una inversión superior a los 3.1 millones de pesos en más de 700 metros lineales. Es una gestión que nos habían solicitado para rehabilitar este espacio y lo hacemos en coordinación con el gobernador dentro del Plan de Inversión Prendamos Monclova”, expresó.

Villarreal Pérez adelantó que, una vez concluidos los trabajos y tras el periodo de asentamiento del nuevo pavimento, se instalarán reductores de velocidad para brindar mayor seguridad a quienes transitan por estas vialidades.

“Son calles largas, una de más de 400 metros y otra superior a los 300 metros. Después de que el pavimento quede en óptimas condiciones, se colocarán reductores de velocidad para proteger a las familias que circulan diariamente por este sector”, señaló.

El edil destacó que estas acciones forman parte de un plan de inversión mucho más amplio, mediante el cual este año se ejercerán más de 400 millones de pesos exclusivamente en obras de infraestructura, cifra que supera los 700 millones de pesos al sumar recursos destinados a seguridad, desarrollo económico, programas sociales e imagen urbana.