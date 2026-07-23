Piedras Negras: aplicarán descuentos de verano a estudiantes y maestros en transporte federal
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El beneficio estará vigente del 16 de julio al 30 de agosto y será válido en autobuses de primera clase, económicos y trenes para usuarios que acrediten su condición escolar
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció descuentos especiales en boletos de transporte durante el periodo vacacional de verano: 50 por ciento para estudiantes y 25 por ciento para docentes en servicios de autotransporte federal de pasajeros y trenes.
El beneficio estará vigente del 16 de julio al 30 de agosto de 2026 y aplica únicamente para alumnos y maestros de instituciones incorporadas al Sistema Educativo Nacional, como la SEP, la UNAM y el IPN, entre otras. Para hacerlo válido será indispensable presentar credencial escolar vigente o una constancia con fotografía y sello oficial al momento de comprar el boleto y abordar.
La dependencia aclaró que los descuentos están sujetos a disponibilidad y limitados a un número específico de estudiantes por autobús, generalmente hasta ocho por unidad. Además, solo aplican en servicios de primera clase y económicos, por lo que quedan excluidos los servicios ejecutivos o de lujo.
En caso de irregularidades, los usuarios podrán presentar sus quejas ante la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, si se trata de viajes en tren, o ante la Dirección General de Autotransporte Federal, así como en el Departamento de Autotransporte Federal del Centro SICT correspondiente a su domicilio, cuando el servicio sea por autobús.