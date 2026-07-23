Piedras Negras: aplicarán descuentos de verano a estudiantes y maestros en transporte federal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció descuentos especiales en boletos de transporte durante el periodo vacacional de verano: 50 por ciento para estudiantes y 25 por ciento para docentes en servicios de autotransporte federal de pasajeros y trenes.

El beneficio estará vigente del 16 de julio al 30 de agosto de 2026 y aplica únicamente para alumnos y maestros de instituciones incorporadas al Sistema Educativo Nacional, como la SEP, la UNAM y el IPN, entre otras. Para hacerlo válido será indispensable presentar credencial escolar vigente o una constancia con fotografía y sello oficial al momento de comprar el boleto y abordar.