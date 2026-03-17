Monclova: Muere excomandante ‘Popeye’ en su casa; moviliza a corporaciones

MONCLOVA, COAH.- La mañana de este martes, el exsubdirector operativo de la Policía Municipal, Gabriel Flores Oranday, conocido como “Popeye”, fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el sector oriente de Monclova.

Los hechos se registraron en una vivienda de la colonia El Campanario, donde familiares solicitaron apoyo tras notar que no reaccionaba luego de haber pasado la noche en un sofá de la sala.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al llamado, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal arribaron posteriormente para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

De manera extraoficial, trascendió que el exmando policial habría sufrido un paro cardíaco; presentaba problemas de esta índole desde tiempo atrás, sin embargo, las autoridades no han confirmado la causa del fallecimiento.

En el lugar no se observaron huellas de violencia.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Flores Oranday, de 42 años, se desempeñó como subdirector operativo hasta finales de 2024 bajo la dirección de Fernando Gonzales Dodero.