Localizan cuerpo de mujer en estado de descomposición al oriente de Saltillo

El cuerpo de una mujer en estado de descomposición fue localizado la tarde de este domingo en un terreno baldío de la colonia Vista Hermosa, al oriente de Saltillo, lo que movilizó a autoridades estatales.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al lugar tras recibir el reporte sobre la presencia de una persona sin vida en el predio.

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Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que se trataba del cadáver de una mujer, el cual presentaba avanzado estado de descomposición y huellas de carroñerismo, por lo que hasta el momento la víctima permanece en calidad de no identificada.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada para permitir las labores de un grupo multidisciplinario de Servicios Periciales, quienes realizaron las primeras diligencias en el lugar y el levantamiento de indicios.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley, además de aplicar los protocolos correspondientes para determinar tanto la identidad de la víctima como las causas de su muerte.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones y dará a conocer más detalles del caso conforme avancen las indagatorias.