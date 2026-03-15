Localizan cuerpo de mujer en estado de descomposición al oriente de Saltillo

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Localizan cuerpo de mujer en estado de descomposición al oriente de Saltillo
    Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Semefo para practicarle la necropsia de ley e intentar establecer su identidad. ARCHIVO

Autoridades de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones en la colonia Vista Hermosa para determinar la identidad y las causas de la muerte

El cuerpo de una mujer en estado de descomposición fue localizado la tarde de este domingo en un terreno baldío de la colonia Vista Hermosa, al oriente de Saltillo, lo que movilizó a autoridades estatales.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al lugar tras recibir el reporte sobre la presencia de una persona sin vida en el predio.

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Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que se trataba del cadáver de una mujer, el cual presentaba avanzado estado de descomposición y huellas de carroñerismo, por lo que hasta el momento la víctima permanece en calidad de no identificada.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada para permitir las labores de un grupo multidisciplinario de Servicios Periciales, quienes realizaron las primeras diligencias en el lugar y el levantamiento de indicios.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley, además de aplicar los protocolos correspondientes para determinar tanto la identidad de la víctima como las causas de su muerte.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones y dará a conocer más detalles del caso conforme avancen las indagatorias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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