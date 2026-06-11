Monclova: recibe Esra Cavazos constancia de mayoría como diputada electa del Distrito 05

Tras varias horas de revisión y validación de las actas correspondientes a la elección del pasado 7 de junio, las autoridades electorales confirmaron el triunfo de la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, quien obtuvo el respaldo mayoritario de los votantes en uno de los distritos con mayor peso electoral de la Región Centro.

MONCLOVA, COAH.- Esra Cavazos del Bosque recibió la constancia de mayoría que la acredita como diputada local electa por el Distrito 05, luego de que concluyera el cómputo final realizado por el Instituto Electoral de Coahuila .

La entrega del documento oficial se realizó al filo de las 9:20 de la noche, momento en que quedó formalizado el resultado electoral y se dio por concluida la etapa de conteo de sufragios.

A las afueras del comité electoral se congregaron familiares, simpatizantes y militantes de los partidos que integran la coalición ganadora, quienes celebraron la entrega de la constancia con muestras de apoyo a quien representará al Distrito 05 en la próxima Legislatura estatal.

Esra Cavazos agradeció la confianza otorgada por los ciudadanos durante la jornada electoral y afirmó que el resultado obtenido representa un compromiso para trabajar en favor de las familias de Monclova y del resto de los municipios que conforman el distrito.

La próxima legisladora destacó que la campaña terminó, pero comienza una nueva etapa enfocada en responder a las demandas ciudadanas y mantener el contacto con quienes respaldaron su proyecto político.

Con la validación oficial de los resultados, Esra Cavazos se convierte en diputada local electa y se prepara para asumir el cargo en el Congreso del Estado durante el próximo periodo legislativo.