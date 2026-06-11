Monclova: recibe Esra Cavazos constancia de mayoría como diputada electa del Distrito 05

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    Monclova: recibe Esra Cavazos constancia de mayoría como diputada electa del Distrito 05
    Familiares, simpatizantes y militantes de la coalición ganadora acompañaron a Esra Cavazos durante la entrega de la constancia de mayoría. LIDIET MEXICANO

El Instituto Electoral de Coahuila concluyó el cómputo final y validó el triunfo de la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad

MONCLOVA, COAH.- Esra Cavazos del Bosque recibió la constancia de mayoría que la acredita como diputada local electa por el Distrito 05, luego de que concluyera el cómputo final realizado por el Instituto Electoral de Coahuila.

Tras varias horas de revisión y validación de las actas correspondientes a la elección del pasado 7 de junio, las autoridades electorales confirmaron el triunfo de la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, quien obtuvo el respaldo mayoritario de los votantes en uno de los distritos con mayor peso electoral de la Región Centro.

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La entrega del documento oficial se realizó al filo de las 9:20 de la noche, momento en que quedó formalizado el resultado electoral y se dio por concluida la etapa de conteo de sufragios.

A las afueras del comité electoral se congregaron familiares, simpatizantes y militantes de los partidos que integran la coalición ganadora, quienes celebraron la entrega de la constancia con muestras de apoyo a quien representará al Distrito 05 en la próxima Legislatura estatal.

Esra Cavazos agradeció la confianza otorgada por los ciudadanos durante la jornada electoral y afirmó que el resultado obtenido representa un compromiso para trabajar en favor de las familias de Monclova y del resto de los municipios que conforman el distrito.

La próxima legisladora destacó que la campaña terminó, pero comienza una nueva etapa enfocada en responder a las demandas ciudadanas y mantener el contacto con quienes respaldaron su proyecto político.

Con la validación oficial de los resultados, Esra Cavazos se convierte en diputada local electa y se prepara para asumir el cargo en el Congreso del Estado durante el próximo periodo legislativo.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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