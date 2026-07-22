¿Ya tienes tu boleto? Afinan detalles para el estreno de ‘El Desaire’ en Saltillo

La emoción, la alegría y nerviosismo por las funciones especiales de ‘El Desaire’ comenzaron desde la tarde de este miércoles cuando se presentaron a la prensa los detalles finales de la llegada a Saltillo de la cinta protagonizada por Vico Escorcia y un gran elenco bajo la dirección de Gabriel Ramos. “Es una premiere especial que organiza el Instituto Municipal de Cultura (IMCS) y previo a esta premier nacional a inicios de septiembre, la película estará en Cinemex y Cinépolis simultáneamente”, dijo el cineasta en su primera oportunidad al micrófono.

Las funciones serán este jueves 23 de julio a las 8:30pm a la misma vez en Cinépolis Paseo Villalta y forman parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) para celebrar el 449 aniversario de la ciudad. ¡DESDE CASA! Vico Escorcia, Joshua Okamoto, Guillermo Alonso y Gabriela De la Garza estuvieron acompañados por Leticia Rodarte, directora del IMCS, Armando Castilla, director de VANGUARDIA y Gabriel Ramos, en este evento para prensa. Inspirado en el corrido de Rosita Alvirez, la historia mantiene sobre la mesa el tema de la violencia de género y feminicidios. De acuerdo con el cineasta, es una historia que debía contarse para descentralizar la producción en México.

“Muy contento con diferentes premios, mejor actriz, fotografía y mejor dirección. Es un logro de las diversas personas que estuvieron involucradas”, agregó Ramos sobre el paso de cinta por festivales internacionales. Armando Castilla celebró la llegada de esta historia: “Este proyecto tenía todos los ingredientes necesarios para poder contar una historia y de cómo podemos mejorar a nuestra comunidad a partir de un planteamiento muy claro: el feminicidio en el país. Creemos fielmente que damos en el clavo en lo que hacemos reflexionar al momento de informar, vimos que es una variante muy sólida la tarea que vamos como medios”, explicó el productor de la historia.

Vico Escorcia se dijo contenta de regresar a la ciudad pero busca que mujeres en la audiencia puedan encontrar o identificar momentos en su día a día que podría ser parte de la violencia. “Para mí fue un honor formar parte del primer proyecto de estos cineastas, para mí Saltillo ocupa un espacio muy importante en mi corazón”, mencionó la protagonista.

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