¿Ya tienes tu boleto? Afinan detalles para el estreno de ‘El Desaire’ en Saltillo

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    ¿Ya tienes tu boleto? Afinan detalles para el estreno de ‘El Desaire’ en Saltillo

Con la presencia de los protagonistas, el director Gabriel Ramos y Armando Castilla, productor ejecutivo, dieron detalles de la función especial que se realizará este jueves en el FINA

La emoción, la alegría y nerviosismo por las funciones especiales de ‘El Desaire’ comenzaron desde la tarde de este miércoles cuando se presentaron a la prensa los detalles finales de la llegada a Saltillo de la cinta protagonizada por Vico Escorcia y un gran elenco bajo la dirección de Gabriel Ramos.

“Es una premiere especial que organiza el Instituto Municipal de Cultura (IMCS) y previo a esta premier nacional a inicios de septiembre, la película estará en Cinemex y Cinépolis simultáneamente”, dijo el cineasta en su primera oportunidad al micrófono.

Las funciones serán este jueves 23 de julio a las 8:30pm a la misma vez en Cinépolis Paseo Villalta y forman parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) para celebrar el 449 aniversario de la ciudad.

¡DESDE CASA!

Vico Escorcia, Joshua Okamoto, Guillermo Alonso y Gabriela De la Garza estuvieron acompañados por Leticia Rodarte, directora del IMCS, Armando Castilla, director de VANGUARDIA y Gabriel Ramos, en este evento para prensa.

Inspirado en el corrido de Rosita Alvirez, la historia mantiene sobre la mesa el tema de la violencia de género y feminicidios. De acuerdo con el cineasta, es una historia que debía contarse para descentralizar la producción en México.

“Muy contento con diferentes premios, mejor actriz, fotografía y mejor dirección. Es un logro de las diversas personas que estuvieron involucradas”, agregó Ramos sobre el paso de cinta por festivales internacionales.

Armando Castilla celebró la llegada de esta historia: “Este proyecto tenía todos los ingredientes necesarios para poder contar una historia y de cómo podemos mejorar a nuestra comunidad a partir de un planteamiento muy claro: el feminicidio en el país. Creemos fielmente que damos en el clavo en lo que hacemos reflexionar al momento de informar, vimos que es una variante muy sólida la tarea que vamos como medios”, explicó el productor de la historia.

Vico Escorcia se dijo contenta de regresar a la ciudad pero busca que mujeres en la audiencia puedan encontrar o identificar momentos en su día a día que podría ser parte de la violencia.

“Para mí fue un honor formar parte del primer proyecto de estos cineastas, para mí Saltillo ocupa un espacio muy importante en mi corazón”, mencionó la protagonista.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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