Clásico del Norte: Sultanes blanquea 7-0 a Saraperos y asegura la serie en Monterrey

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    Clásico del Norte: Sultanes blanquea 7-0 a Saraperos y asegura la serie en Monterrey
    El cuerpo de lanzadores de Sultanes mantuvo en blanco a la ofensiva saltillense durante las nueve entradas. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

La Nave Verde dejó corredores en posición de anotar y Monterrey capitalizó cada oportunidad para inclinar la serie a su favor

Los Saraperos de Saltillo no pudieron mantener el impulso mostrado en el arranque de la doble cartelera y terminaron cayendo por 7-0 ante los Sultanes de Monterrey, resultado con el que la novena regiomontana aseguró la serie en el Estadio Walmart Park dentro de la recta final de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

Después de dividir triunfos el martes —con una victoria saltillense de 17-5 en el juego pendiente de junio y un triunfo regiomontano de 2-1 en extrainnings en el primer duelo de la nueva serie—, el tercer enfrentamiento estuvo marcado por el dominio del pitcheo de Monterrey y la falta de contundencia ofensiva de la Nave Verde.

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Saraperos tuvo una oportunidad importante desde la primera entrada. Thairo Estrada y Emmanuel Rivera conectaron imparables consecutivos, mientras que Christian Villanueva recibió base por bolas para llenar las almohadillas con un solo out. Sin embargo, el ataque se quedó corto cuando Óscar Colás fue retirado con un rodado al cuadro, dejando escapar una posibilidad de tomar ventaja temprana.

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Monterrey no desperdició su primera ocasión ofensiva. En la parte baja del primer episodio, Gustavo Núñez abrió la ofensiva con sencillo y posteriormente Harold Ramírez conectó doblete. Con corredores en posición de anotar, Víctor Mendoza respondió con un sencillo productor que envió dos carreras al plato para colocar el 2-0.

El duelo se mantuvo cerrado durante los siguientes innings gracias al trabajo de los lanzadores de ambos equipos. Saraperos intentó reaccionar, pero el abridor regiomontano y el relevo mantuvieron controlada a la ofensiva visitante.

La diferencia comenzó a ampliarse en la cuarta entrada. Tras un sencillo de Sócrates Brito y una base robada, apareció nuevamente Kellen Strahm, quien conectó su primer cuadrangular de la temporada entre los jardines izquierdo y central para aumentar la ventaja a 4-0.

A pesar del marcador adverso, Saltillo tuvo otra oportunidad en la quinta entrada. J.P. Martínez conectó doblete y avanzó a la antesala gracias a un sencillo de Thairo Estrada, pero nuevamente los Saraperos dejaron corredores en posición de anotar sin poder romper la blanqueada.

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El golpe definitivo llegó en la sexta baja. Sultanes armó un rally de tres carreras aprovechando una cadena de imparables. Josh Lester, Kellen Strahm y Omar Narváez ligaron hits consecutivos antes de que Gustavo Núñez vaciara las bases con un triple productor de tres anotaciones que colocó el marcador definitivo de 7-0.

Mientras la ofensiva regiomontana capitalizaba sus oportunidades, el cuerpo de lanzadores de Monterrey siguió imponiendo condiciones. Saraperos apenas logró colocar corredores en circulación de manera esporádica y fue retirado en orden durante varios episodios de la recta final.

El relevo de los Fantasmas Grises cerró la puerta sin mayores complicaciones. En la novena entrada, Juan Gámez retiró a los tres bateadores que enfrentó para sellar la blanqueada y asegurar la victoria.

Con este resultado, Sultanes ganó la serie dos juegos a uno, luego de quedarse con los dos encuentros correspondientes a la nueva confrontación iniciada tras la reanudación del juego suspendido por lluvia. Por su parte, Saraperos concluyó su visita a Monterrey con una victoria y dos derrotas en una semana clave para sus aspiraciones dentro de la Zona Norte.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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