Sin cambios en el gabinete de Coahuila tras la jornada electoral

Durante un encuentro con medios de comunicación en la capital del estado, el mandatario estatal enfatizó que la prioridad de su administración se mantiene concentrada en dar continuidad a las metas fijadas desde el inicio de su gestión.

El gobernador del estado de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas, descartó que se vayan a realizar enroques o sustituciones próximas dentro de su gabinete legal y ampliado tras la conclusión del reciente proceso electoral.

Al ser cuestionado sobre si ya se contemplaban perfiles o sustituciones para las diferentes secretarías, Jiménez Salinas fue claro al señalar: “Pues la verdad es que todavía no los tenemos visualizados”.

Asimismo, ante la pregunta expresa de si dichos movimientos se encontraban en una etapa de evaluación por parte de su equipo, el jefe del Ejecutivo estatal puntualizó de manera directa: “No, todavía tampoco”.

El mandatario reiteró que todo el aparato gubernamental se encuentra enfocado en reactivar de forma ordinaria los programas sociales, las obras de infraestructura y las estrategias de seguridad prioritarias en las cinco regiones de la entidad.

“O sea, como que estamos sobre lo que traíamos; estamos enganchando nuevamente el tema de las actividades ordinarias del gobierno y, bueno, pues de eso platicamos en cuanto haya alguna noticia o alguna novedad”, concluyó.