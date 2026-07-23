Coahuila: Aseguran Hurtado y Attolini candidaturas en el 2027

La dirigente nacional de la 4T, tras el sonado fracaso en la elección a diputados locales en Coahuila, se reunirá con los representantes morenistas en la entidad para evitar más derrotas.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel , estará los próximos días en Coahuila para determinar las candidaturas a diputaciones federales del 2027.

Anote usted a los legisladores locales Alberto Hurtado y Antonio Attolini en la lista de Ariadna Montel para posibles aspirantes al Congreso de la Unión, merced a su aceptación ciudadana.

El objetivo de Morena nacional es refrendar y aumentar las posiciones federales que actualmente mantiene en la Cámara de Diputados, a través de Cintia Cuevas, y de Antonio Castro.

CAMINO DE SANTIAGO

Directivos de la Orden del Camino de Santiago, en acuerdo con la Diócesis de Saltillo, planean instalar en la Catedral de Santiago un monolito conmemorativo.

El obispo Hilario González ya aceptó que integrantes de la orden señalicen la Catedral saltillense con la de Santiago de Compostela, en España.

Solo falta que las autoridades municipales y estatales decidan la fecha de esta magna obra que pocas catedrales e iglesias en México puedan presumir.

Las placas con las señalizaciones se encuentran ya en manos del comendador de la Orden de Santiago, Armando de la Garza, y solo falta que se establezca comunicación con la Diócesis.

Sin duda, un gran detalle turístico y católico...

COREANOS EN FUGA

Un gravísimo problema enfrentan empresarios y directivos de compañías extranjeros en la región centro, ante la falta de experiencia de la titular de la oficina de pasaportes en Monclova. Los afectados, principalmente de origen coreano, se quejan de que la citada oficina de representación, en lugar de agilizar, obstaculiza los trámites, por asuntos de burocracia y apatía.

Ante esta situación, directivos de empresas extranjeras se ven obligados a viajar a Saltillo y Torreón para resolver los problemas de migración, lo que representa pérdida de tiempo y dinero.

La dependencia depende del ayuntamiento local, y los inversionistas solicitaran al alcalde Carlos Villarreal para poner como titular a una persona mejor capacitada.

YA ERA HORA

Por fin el Congreso de la Unión aprobó incluir en la agenda legislativa la iniciativa del diputado Jericó Abramo Masso sobre la nueva Ley de Gastos Médicos Mayores.

El legislador coahuilense reconoció la voluntad política de su homologo morenista Ricardo Monreal para que esta iniciativa sea votada en el próximo periodo ordinario, en septiembre.

La nueva Ley de Gastos Médicos Mayores evitará los abusos de las aseguradoras y hospitales privados en contra de pacientes que contrataron este servicio.