Coahuila: Aseguran Hurtado y Attolini candidaturas en el 2027
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Tras el sonado fracaso en la elección a diputados locales en Coahuila, se reunirá con los representantes morenistas en la entidad para evitar más derrotas
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, estará los próximos días en Coahuila para determinar las candidaturas a diputaciones federales del 2027.
La dirigente nacional de la 4T, tras el sonado fracaso en la elección a diputados locales en Coahuila, se reunirá con los representantes morenistas en la entidad para evitar más derrotas.
Anote usted a los legisladores locales Alberto Hurtado y Antonio Attolini en la lista de Ariadna Montel para posibles aspirantes al Congreso de la Unión, merced a su aceptación ciudadana.
El objetivo de Morena nacional es refrendar y aumentar las posiciones federales que actualmente mantiene en la Cámara de Diputados, a través de Cintia Cuevas, y de Antonio Castro.
CAMINO DE SANTIAGO
Directivos de la Orden del Camino de Santiago, en acuerdo con la Diócesis de Saltillo, planean instalar en la Catedral de Santiago un monolito conmemorativo.
El obispo Hilario González ya aceptó que integrantes de la orden señalicen la Catedral saltillense con la de Santiago de Compostela, en España.
Solo falta que las autoridades municipales y estatales decidan la fecha de esta magna obra que pocas catedrales e iglesias en México puedan presumir.
Las placas con las señalizaciones se encuentran ya en manos del comendador de la Orden de Santiago, Armando de la Garza, y solo falta que se establezca comunicación con la Diócesis.
Sin duda, un gran detalle turístico y católico...
COREANOS EN FUGA
Un gravísimo problema enfrentan empresarios y directivos de compañías extranjeros en la región centro, ante la falta de experiencia de la titular de la oficina de pasaportes en Monclova. Los afectados, principalmente de origen coreano, se quejan de que la citada oficina de representación, en lugar de agilizar, obstaculiza los trámites, por asuntos de burocracia y apatía.
Ante esta situación, directivos de empresas extranjeras se ven obligados a viajar a Saltillo y Torreón para resolver los problemas de migración, lo que representa pérdida de tiempo y dinero.
La dependencia depende del ayuntamiento local, y los inversionistas solicitaran al alcalde Carlos Villarreal para poner como titular a una persona mejor capacitada.
YA ERA HORA
Por fin el Congreso de la Unión aprobó incluir en la agenda legislativa la iniciativa del diputado Jericó Abramo Masso sobre la nueva Ley de Gastos Médicos Mayores.
El legislador coahuilense reconoció la voluntad política de su homologo morenista Ricardo Monreal para que esta iniciativa sea votada en el próximo periodo ordinario, en septiembre.
La nueva Ley de Gastos Médicos Mayores evitará los abusos de las aseguradoras y hospitales privados en contra de pacientes que contrataron este servicio.
CLAMAN POR AGUA
En Torreón, habitantes de distintas colonias de la ciudad tomaron las instalaciones del Sistema de Aguas y Saneamiento en demanda del vital líquido.
Los colonos se apersonaron en las oficinas del Simas, ubicado en el bulevar Pedro Rodríguez Triana.
Los vecinos de los sectores La Meced, Ampliación La Rosita, Obispado y La Fuente, entre otros, denunciaron carecer de agua potable en sus domicilios y nadie les da una explicación.
Por fortuna, el asunto no pasó a mayore, y el agua no llegó al río, luego de que el flamante gerente Xavier Herrera atendió a una comisión de quejosos y prometió resolver el problema. Los envidiosos de siempre, se mostraron extrañados de que con el exalcalde Román Cepeda nunca hubo este tipo de protestas, y ahora con Riquelme Solís aparecen de repente.
¿Auto protestas?