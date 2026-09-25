Monclova recibirá a más de 250 ciclistas en la gran final del Serial MTB

MONCLOVA, COAH.- El Ecoparque Monclova será escenario el próximo 11 de octubre de la gran final del Serial MTB Coahuila, competencia que reunirá a ciclistas de distintos municipios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el sur de Texas. Juan Manuel Cruz, integrante del equipo Rebel RC, informó que se contempla la participación de al menos 250 ciclistas, mientras que la llegada de sus familias podría elevar la afluencia hasta unas 800 personas. La competencia será de campo traviesa y contará con alrededor de 20 categorías, con recorridos diferentes de acuerdo con la experiencia de cada participante.

Los ciclistas de la categoría de iniciados realizarán una vuelta de aproximadamente seis kilómetros, mientras que los competidores de mayor experiencia enfrentarán recorridos más exigentes. En la categoría Élite deberán completar cuatro vueltas de alrededor de ocho kilómetros por la serranía ubicada en los alrededores del Ecoparque. La meta estará instalada dentro del propio Ecoparque, donde los participantes concluirán con un último recorrido de aproximadamente un kilómetro. “Vamos a contar con ciclistas de la región, de Nuevo León, del sur de Texas y también de Tamaulipas”, explicó Juan Manuel Cruz. Además de la competencia, el evento contará con actividades para niños, quienes podrán participar de manera gratuita y recibir reconocimientos. Todos los competidores recibirán medalla de participación, mientras que los primeros cinco lugares de cada categoría serán premiados con trofeo. La organización también contempla la rifa de tres bicicletas entre los participantes. Una será para quienes hayan participado en todas las etapas del serial; otra, para quienes hayan acudido a las tres fechas realizadas en Monclova, y una más se sorteará entre los competidores de la gran final.

El Serial MTB Coahuila contempla nueve etapas en diferentes municipios, entre ellos Acuña, Piedras Negras, Sabinas, San Buenaventura, Monclova y Frontera. La fecha del 11 de octubre marcará el cierre de la competencia. Cruz reconoció el respaldo del Ayuntamiento de Monclova y del Ecoparque para realizar la final en la ciudad, así como el apoyo de patrocinadores. Ante la llegada de visitantes, los organizadores mantienen comunicación con hoteles de la ciudad para buscar promociones especiales para los ciclistas y sus familias. “Si hablamos de participantes son unos 250, pero esta actividad siempre trae a las familias”, destacó. El organizador señaló que el ciclismo de montaña tuvo un crecimiento después de la pandemia, al tratarse de una disciplina individual que permitió mantener la actividad deportiva durante ese periodo. La competencia arrancará el 11 de octubre en el Ecoparque Monclova y estará abierta al público para que las familias puedan acudir a presenciar las carreras y las actividades. Para mayores informes, los interesados pueden consultar las redes sociales de Rebel RC o comunicarse al teléfono 866-100-3636.

Temas

Deportes Economía Ciclismo

Localizaciones

Monclova

