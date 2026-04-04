Monclova refuerza limpieza y mantenimiento urbano durante Semana Santa

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de mantener una ciudad limpia, ordenada y en óptimas condiciones durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, desplegó un operativo permanente de limpieza y mantenimiento urbano a través del departamento de Servicios Primarios, en coordinación con el Gobierno del Estado que dirige Manolo Jiménez. Durante la semana del 30 de marzo al 4 de abril, las cuadrillas municipales trabajaron de manera continua en distintos puntos de la ciudad, con prioridad en áreas verdes, vialidades, zonas de alta afluencia y sectores considerados críticos, con el fin de prevenir la acumulación de residuos y posibles afectaciones a la infraestructura urbana.

En materia de mantenimiento vial, el reporte municipal detalla la atención de 264 baches en diversas colonias y avenidas, la colocación de 13 bordos para mejorar la conducción de aguas pluviales y la realización de 60 reparaciones de rupturas en coordinación con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), acciones encaminadas a fortalecer la infraestructura urbana. Asimismo, se intensificaron las jornadas de limpieza en avenidas principales, camellones, parques y plazas públicas, además de más de 10 colonias, entre ellas Los 90, Monclova 400 y Valle San Miguel. También se realizaron labores en vialidades de alta circulación como los bulevares Harold R. Pape, San José y Adolfo López Mateos, así como en el Centro Histórico. De manera paralela, y ante el incremento en la generación de residuos por la temporada vacacional, se reforzó la limpieza de contenedores en el sur y oriente de la ciudad, con el propósito de evitar acumulaciones de basura y mejorar la imagen urbana.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de estas acciones al señalar: “Nuestro compromiso es que las familias de Monclova y quienes nos visitan encuentren una ciudad limpia y en condiciones óptimas. Seguimos trabajando en equipo para mejorar los servicios públicos y el entorno de nuestra ciudad”. Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la ciudadanía, fortaleciendo las acciones de limpieza y mantenimiento para garantizar servicios públicos eficientes y espacios adecuados para las familias durante el periodo vacacional.

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