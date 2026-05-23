Madre de Luisa bloquea Fundadores en Saltillo; exige que muerte de su hija se investigue como feminicidio

La exigencia de justicia por la muerte de Luisa Fernanda paralizó este sábado una de las principales vialidades de Saltillo. La madre de la joven encabezó una manifestación sobre el bulevar Fundadores, frente a Mi Tienda, donde bloqueó ambos sentidos de circulación para exigir que el fallecimiento de su hija sea investigado como feminicidio y no como un presunto suicidio. Con un altavoz en mano y rodeada de familiares y ciudadanos, la mujer aseguró que su hija “tenía ganas de vivir”, al señalar que estudiaba, trabajaba, acudía al gimnasio y era madre de una niña de seis años. Entre lágrimas, acusó que Luisa sufría violencia y responsabilizó a una persona por privarla de la libertad y de la vida.

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“Ella iba al gimnasio, ella estudiaba, ella trabajaba, tiene una niña de 6 años, tenía ganas de vivir (...) ella ya no está, pero levanto mi voz por mi nieta y por mi hija”, expresó durante la protesta. AUTOMOVILISTAS MOVIERON LAS BALLENAS PARA SALIR DEL EMBOTELLAMIENTO El bloqueo generó un severo caos vial en la zona. Decenas de automovilistas quedaron atrapados durante varios minutos sobre el puente vehicular de Fundadores y calles aledañas. La desesperación llevó incluso a algunos conductores a mover las barreras de concreto para circular en sentido contrario y tratar de abandonar la congestión.

A las 18:38 horas, la vialidad fue liberada luego de que personal de la Fiscalía de las Mujeres arribó al lugar para dialogar con la madre de Luisa. De acuerdo con lo informado durante el encuentro, las autoridades aseguraron que el caso ya se investiga bajo perspectiva de feminicidio y que dicha fiscalía atraerá formalmente la investigación. Durante la manifestación también acudió personal de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, el encuentro derivó inicialmente en reclamos luego de que, según relató la madre de Luisa, autoridades señalaran que ella no había acudido previamente a rendir declaración. La mujer rechazó esa versión y afirmó que pasó varias horas en oficinas de la Fiscalía buscando justicia y aportando información relacionada con el caso. Además, acusó que una funcionaria identificada como Beatriz, adscrita al área de Homicidios, desacreditó parte de la investigación realizada por la familia. El caso de Luisa Fernanda ha generado indignación y reacciones en redes sociales, donde colectivos y ciudadanos han comenzado a exigir una investigación con perspectiva de género para esclarecer las circunstancias de su muerte.

FISCALÍA DE LAS MUJERES ATRAERÁ INVESTIGACIÓN Durante el diálogo sostenido con la familia de Luisa Fernanda, representantes de la Fiscalía informaron que el presunto señalado en el caso actualmente se encuentra detenido por el delito de violencia familiar y que la carpeta ya quedó a cargo de la Fiscalía Especializada para las Mujeres. Asimismo, se dio a conocer que la licenciada San Juanita Morales será la encargada de conducir las investigaciones relacionadas con el caso, el cual ahora será analizado bajo perspectiva de feminicidio.

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Autoridades explicaron a la familia que como parte de las nuevas diligencias se contempla la exhumación del cuerpo y la realización de un nuevo peritaje forense para esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven. No obstante, advirtieron que este proceso podría extenderse durante varias semanas, debido al tiempo requerido para los estudios periciales y la integración de nuevos elementos a la investigación.

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