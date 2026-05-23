Aseguran armas en operativo de la FGR en Saltillo

De manera extraoficial se informó sobre un importante aseguramiento de armas por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, con subsede en Saltillo.

Mediante un operativo de inteligencia derivado de una denuncia ciudadana, las autoridades lograron ubicar un camión de mudanza de la empresa Castores, en el que presuntamente se transportaban armas.