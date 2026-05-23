Aseguran armas en operativo de la FGR en Saltillo

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    Aseguran armas en operativo de la FGR en Saltillo
    Elementos federales realizaron el aseguramiento tras una denuncia ciudadana. ULISES MARTÍNEZ
    Aseguran armas en operativo de la FGR en Saltillo
    Personal de la Guardia Nacional brindó apoyo durante las labores de seguridad en la zona. ULISES MARTÍNEZ
    Aseguran armas en operativo de la FGR en Saltillo
    De manera extraoficial se informó que una persona quedó detenida tras el operativo. ULISES MARTÍNEZ

De manera extraoficial se informó sobre el aseguramiento de armamento dentro de un camión de mudanza de la empresa Castores

De manera extraoficial se informó sobre un importante aseguramiento de armas por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, con subsede en Saltillo.

Mediante un operativo de inteligencia derivado de una denuncia ciudadana, las autoridades lograron ubicar un camión de mudanza de la empresa Castores, en el que presuntamente se transportaban armas.

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Aunque las autoridades federales han mantenido hermetismo respecto a lo asegurado, fuentes cercanas señalaron que previamente se realizaron labores de investigación para dar con el paradero de la unidad.

Hasta el momento no se ha informado el lugar exacto donde fue localizado el vehículo. Sin embargo, también trascendió que una persona quedó detenida y fue puesta a disposición de la autoridad federal.

Con estas acciones, la dependencia federal mantiene operativos de seguridad e investigación en la entidad para prevenir actos ilícitos.

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