Sindicatura de AHMSA y MINOSA aclara alcance de pasivos laborales ante jueza concursal

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    Sindicatura de AHMSA y MINOSA aclara alcance de pasivos laborales ante jueza concursal
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Dan claridad a extrabajadores y a posibles compradores de la empresa

MONCLOVA, COAH.- La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) informó que durante una audiencia pública celebrada el pasado 21 de mayo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, se aclararon diversos puntos relacionados con la integración y cuantificación de los créditos laborales preferentes dentro del proceso de quiebra de ambas empresas de Monclova.

El procedimiento fue encabezado por la jueza Ruth Haggi Huerta García, quien estableció que la audiencia tuvo un carácter meramente informativo, con el objetivo de que la Sindicatura, representada por el licenciado Víctor Manuel Aguilera Gómez, expusiera de manera presencial los alcances de los artículos 224 y 225 de la Ley de Concursos Mercantiles, referentes a los derechos laborales incluidos en la propuesta de enajenación presentada ante el juzgado.

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En la diligencia participaron acreedores reconocidos, representantes sindicales y miembros del Grupo de Defensa Laboral, buscando brindar mayor claridad y certeza jurídica tanto a los trabajadores como a los posibles interesados en adquirir la empresa.

Durante la audiencia, la Sindicatura explicó distintos conceptos relacionados con los créditos laborales preferentes y atendió observaciones realizadas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), particularmente sobre presuntas duplicidades en algunos registros laborales.

De acuerdo con lo expuesto, dichas inconsistencias fueron aclaradas durante la audiencia, además de que la Sindicatura asumió el compromiso de responder formalmente a las observaciones presentadas por la autoridad laboral.

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Asimismo, se reiteró que los derechos de los trabajadores mantienen prioridad conforme al artículo 123 constitucional y a la Ley de Concursos Mercantiles, por lo que los adeudos laborales continúan siendo considerados preferentes dentro del procedimiento de quiebra.

La jueza manifestó conformidad con las explicaciones técnicas y precisiones presentadas durante la audiencia, por lo que una vez concluidas las aclaraciones correspondientes, procederá a emitir la resolución que legalmente corresponda.

La Sindicatura subrayó además que esta audiencia no representa retraso ni afectación al proceso concursal, reiterando su disposición de colaborar con las autoridades judiciales bajo criterios de transparencia, legalidad y protección de los derechos laborales.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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