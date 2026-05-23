Trasciende que GM aplicará nuevo reajuste de personal en Ramos Arizpe; dejará de producir la Blazer y camioneta que arma para Honda

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    Trasciende que GM aplicará nuevo reajuste de personal en Ramos Arizpe; dejará de producir la Blazer y camioneta que arma para Honda
    Versiones en el interior de la industria apuntan a cambios en los programas de manufactura del complejo de Ramos Arizpe. OMAR SAUCEDO

Fuentes señalan que desaparecerán líneas de ensamble y habría ajustes en la plantilla durante junio

A menos de una semana de que General Motors anunciara una inversión de mil millones de dólares para fortalecer sus operaciones en México, surgieron versiones sobre una nueva reestructuración productiva en su complejo de Ramos Arizpe, donde dejarían de ensamblarse dos de los vehículos que actualmente forman parte de su portafolio de fabricación.

De acuerdo con información obtenida de fuentes cercanas a la empresa, la planta coahuilense concluiría la producción de la Blazer con motor de combustión interna, así como de la camioneta que ensambla para Honda, una decisión que implicaría una reducción en la carga de trabajo de algunas áreas operativas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-abril-registra-el-imss-111-mil-726-trabajadores-en-ramos-arizpe-BD20894984

Las mismas fuentes indicaron que la modificación en los programas de manufactura podría derivar en un reajuste de personal durante la primera semana de junio, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el número de trabajadores que eventualmente resultarían afectados.

La noticia genera inquietud entre la comunidad laboral debido a que el complejo ya enfrentó una importante reestructura a inicios de este año. En enero, la armadora eliminó uno de sus turnos de producción y aplicó un ajuste cercano a los mil 900 colaboradores, como consecuencia de la desaceleración global en la demanda de vehículos eléctricos.

https://vanguardia.com.mx/dinero/dinero-local/coahuila-inversion-de-gm-reactivara-economia-pero-advierten-preocupacion-por-monoproductividad-MJ20835090

El posible movimiento contrasta con el optimismo generado apenas días atrás tras el anuncio de la inversión histórica de mil millones de dólares realizado por la compañía. La noticia fue celebrada por autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes del sector empresarial, quienes destacaron el fortalecimiento de la presencia de la automotriz en el País.

Como parte de la nueva estrategia industrial, el complejo de Ramos Arizpe será responsable de la producción de nuevos modelos destinados al mercado nacional y de exportación, entre ellos el Aveo y la camioneta Groove, vehículos que formarán parte de la siguiente etapa operativa de la planta, aunque esto último sería hasta el próximo año.

Hasta el momento, General Motors no ha emitido información oficial respecto a los cambios en las líneas de ensamble ni sobre un eventual ajuste en su plantilla laboral.

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