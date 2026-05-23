Rubén Moreira, diputado por Coahuila, pide blindaje sanitario ante riesgos por hantavirus rumbo al Mundial 2026

Ante las alertas internacionales relacionadas con casos de hantavirus y la próxima llegada masiva de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las instituciones de salud del país a fortalecer de manera preventiva los mecanismos de vigilancia epidemiológica y preparación hospitalaria. La propuesta está dirigida a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objetivo de reforzar las acciones de monitoreo, prevención y coordinación interinstitucional, especialmente en aeropuertos, puertos marítimos, terminales terrestres, destinos turísticos y otros puntos de alta movilidad internacional.

El legislador sostuvo que la protección de la salud pública constituye una de las responsabilidades fundamentales del Estado mexicano, al tratarse de un factor determinante para la estabilidad social, económica y el bienestar de la población. Recordó que la experiencia vivida durante la pandemia de COVID-19 evidenció la importancia de contar con instituciones sanitarias sólidas, protocolos preventivos eficaces y capacidad de respuesta inmediata frente a amenazas epidemiológicas emergentes. Moreira Valdez señaló que recientemente la Organización Mundial de la Salud emitió alertas relacionadas con un brote de hantavirus asociado a la cepa Andes, detectado inicialmente en un crucero internacional donde se reportaron contagios confirmados, personas fallecidas y casos bajo observación epidemiológica. Aunque el organismo internacional ha indicado que el riesgo global permanece bajo y que actualmente no existen condiciones para prever un escenario similar al registrado durante la emergencia por COVID-19, también ha recomendado fortalecer la vigilancia epidemiológica debido al periodo prolongado de incubación del virus y a la posibilidad limitada de transmisión entre personas en circunstancias específicas vinculadas con dicha variante. El coordinador parlamentario advirtió que México enfrentará en las próximas semanas un incremento significativo en el flujo de visitantes nacionales y extranjeros con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, situación que demanda mayores capacidades de prevención, monitoreo sanitario y atención oportuna ante posibles riesgos epidemiológicos.

Por ello, llamó también a las autoridades de salud de las entidades federativas a reforzar los protocolos de detección temprana, ampliar la capacitación del personal médico y garantizar la disponibilidad de medicamentos, equipos e insumos necesarios para la atención de eventuales casos relacionados con hantavirus u otras enfermedades emergentes. Asimismo, exhortó a las dependencias responsables de seguridad, protección civil y fuerzas federales a establecer esquemas de coordinación logística y operativa con las instituciones sanitarias, a fin de fortalecer los mecanismos de control, atención y respuesta inmediata en caso de contingencias. “México no puede repetir errores derivados de la improvisación, la falta de coordinación o la subestimación de riesgos sanitarios. La prevención y el trabajo conjunto entre instituciones son herramientas indispensables para proteger a la población”, enfatizó el legislador.

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