Rubén Moreira, diputado por Coahuila, pide blindaje sanitario ante riesgos por hantavirus rumbo al Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Rubén Moreira, diputado por Coahuila, pide blindaje sanitario ante riesgos por hantavirus rumbo al Mundial 2026
    Rubén Moreira presentó un exhorto para reforzar las medidas preventivas ante posibles riesgos epidemiológicos en el País. CORTESÍA

Exhorta a autoridades federales y estatales a reforzar protocolos, detección temprana y capacidad de respuesta

Ante las alertas internacionales relacionadas con casos de hantavirus y la próxima llegada masiva de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las instituciones de salud del país a fortalecer de manera preventiva los mecanismos de vigilancia epidemiológica y preparación hospitalaria.

La propuesta está dirigida a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objetivo de reforzar las acciones de monitoreo, prevención y coordinación interinstitucional, especialmente en aeropuertos, puertos marítimos, terminales terrestres, destinos turísticos y otros puntos de alta movilidad internacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-abril-registra-el-imss-111-mil-726-trabajadores-en-ramos-arizpe-BD20894984

El legislador sostuvo que la protección de la salud pública constituye una de las responsabilidades fundamentales del Estado mexicano, al tratarse de un factor determinante para la estabilidad social, económica y el bienestar de la población.

Recordó que la experiencia vivida durante la pandemia de COVID-19 evidenció la importancia de contar con instituciones sanitarias sólidas, protocolos preventivos eficaces y capacidad de respuesta inmediata frente a amenazas epidemiológicas emergentes.

Moreira Valdez señaló que recientemente la Organización Mundial de la Salud emitió alertas relacionadas con un brote de hantavirus asociado a la cepa Andes, detectado inicialmente en un crucero internacional donde se reportaron contagios confirmados, personas fallecidas y casos bajo observación epidemiológica.

Aunque el organismo internacional ha indicado que el riesgo global permanece bajo y que actualmente no existen condiciones para prever un escenario similar al registrado durante la emergencia por COVID-19, también ha recomendado fortalecer la vigilancia epidemiológica debido al periodo prolongado de incubación del virus y a la posibilidad limitada de transmisión entre personas en circunstancias específicas vinculadas con dicha variante.

El coordinador parlamentario advirtió que México enfrentará en las próximas semanas un incremento significativo en el flujo de visitantes nacionales y extranjeros con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, situación que demanda mayores capacidades de prevención, monitoreo sanitario y atención oportuna ante posibles riesgos epidemiológicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-sexto-lugar-nacional-en-indice-de-la-paz-mexico-2026-DC20880425

Por ello, llamó también a las autoridades de salud de las entidades federativas a reforzar los protocolos de detección temprana, ampliar la capacitación del personal médico y garantizar la disponibilidad de medicamentos, equipos e insumos necesarios para la atención de eventuales casos relacionados con hantavirus u otras enfermedades emergentes.

Asimismo, exhortó a las dependencias responsables de seguridad, protección civil y fuerzas federales a establecer esquemas de coordinación logística y operativa con las instituciones sanitarias, a fin de fortalecer los mecanismos de control, atención y respuesta inmediata en caso de contingencias.

“México no puede repetir errores derivados de la improvisación, la falta de coordinación o la subestimación de riesgos sanitarios. La prevención y el trabajo conjunto entre instituciones son herramientas indispensables para proteger a la población”, enfatizó el legislador.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Copa Mundial de la FIFA
Virus

Organizaciones


Cámara de Diputados

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Oaxaca y CDMX son las entidades con mayor porcentaje de participación en separar residuos.

Coahuila y Nuevo León, entre los estados que menos separan residuos en México
Suicidio político de Maru

Suicidio político de Maru
true

Con la 4T la legalidad es letra muerta
true

POLITICÓN: ¿Sepulta Morena las dinastías? Ariadna Montiel frena a Saúl Monreal y manda mensaje a Salgado Macedonio
Personal de rescate utilizó cuerdas y equipo especializado para recuperar la unidad de dos ruedas que quedó atrapada en el fondo del arroyo tras el accidente.

Huye al ver una patrulla y cae con su motocicleta a un arroyo en Saltillo
Tras la colisión, la unidad oficial terminó sobre la banqueta del área de la Gran Plaza, mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

Intenta unidad federal incorporarse y provoca choque en Saltillo
Omar Martínez apareció nuevamente con un gol clave para Saltillo Soccer.

Saltillo Soccer empata 3-3 con La Tribu y definirá la Final en casa
Irán ha recalcado que busca posponer todas las conversaciones sobre su programa nuclear y centrarse, en cambio, en un cese permanente de las hostilidades que espera incluya el levantamiento gradual de las sanciones estadounidenses.

El uranio y el control del estrecho de Ormuz son claves mientras continúan las conversaciones para poner fin a la guerra entre EU e Irán