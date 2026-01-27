Monclova: Región Centro reporta saldo blanco tras Frente Frío 30

MONCLOVA, COAH.- A pesar de las bajas temperaturas registradas en los últimos días, la Región Centro de Coahuila reportó saldo blanco tras el paso del Frente Frío número 30, gracias a los operativos preventivos y a la activación oportuna de albergues temporales en municipios estratégicos.

Autoridades de Protección Civil mantienen recorridos permanentes, principalmente para brindar atención a personas en situación de calle. Fernando Orta, coordinador regional de Protección Civil, informó que durante este periodo se habilitaron albergues en Monclova y Frontera, donde se ofreció refugio a personas en condición vulnerable.

Detalló que en Monclova fueron albergadas 14 personas el lunes y 18 más este martes, todas ellas en situación de calle. En el municipio de Frontera, el lunes se brindó atención a cinco personas y este martes a seis. En el resto de los municipios de la región no se registraron ingresos a albergues.

Orta explicó que, debido a que se trata de municipios con menor densidad poblacional, muchas personas optan por resguardarse con familiares o amigos, lo que ha contribuido a mantener un saldo blanco durante la contingencia por bajas temperaturas.

Los recorridos preventivos se realizan de manera coordinada entre Protección Civil, Policía Municipal, Policía del Estado y la Fiscalía, quienes invitan a las personas que permanecen en la vía pública a trasladarse a los albergues, donde se les brinda un espacio cálido, cama y alimentos calientes.

Asimismo, reiteró el llamado a la población para evitar el uso de anafres en espacios cerrados y, en caso de utilizarlos, hacerlo con la ventilación adecuada y apagarlos durante la noche, a fin de prevenir intoxicaciones o accidentes.

Finalmente, el coordinador regional advirtió que para los próximos días se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 5 grados centígrados durante la madrugada, por lo que exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y reforzar el cuidado de personas vulnerables ante el frío.