Más de 200 personas se refugian en Coahuila ante onda gélida; operativos seguirán hasta mayo

Coahuila
/ 27 enero 2026
    Más de 200 personas se refugian en Coahuila ante onda gélida; operativos seguirán hasta mayo
    Personal de Protección Civil realiza recorridos en distintos municipios de Coahuila para trasladar a personas en situación vulnerable a los albergues habilitados por el estado. FOTO: PC

Protección Civil estatal mantiene atención humanitaria en los 38 municipios para evitar decesos por frío intenso

Ante el impacto de la onda gélida que afecta a Coahuila, más de 200 personas han sido resguardadas en albergues estatales. Ramiro Durán García, titular de Protección Civil en Coahuila, informó que el operativo se mantiene activo para proteger a la población vulnerable.

“Amanecimos con un poquito más de 200 personas en los refugios. En Acuña seguimos conservando poco más de 40 personas refugiadas; la mayoría son personas extranjeras que vienen de paso por México”, detalló el funcionario sobre la ocupación actual.

Durán García subrayó que en los 38 municipios se realizan rondines constantes para invitar a la ciudadanía a los albergues. En estos espacios se ofrece comida, bebidas calientes y atención con un enfoque “100% humanitario” para evitar tragedias.

“No se está pidiendo identificación, no se está dando aviso al Instituto de Migración. Los albergues son municipales y, en coordinación con el estado, no damos aviso para que la gente no tenga el temor de pasar ahí la noche”, aseguró.

Respecto a posibles decesos, mencionó un caso bajo investigación en la región Laguna ocurrido la semana pasada. “Tuvimos una persona en Torreón aparentemente intoxicada en la vía pública; se realizó la necropsia y aparentemente sí fue por un tema del frente frío”.

El titular de Protección Civil explicó que, aunque no pueden obligar a las personas a refugiarse, no se les deja desprotegidos. “A todos se les hace la invitación. En dado caso de que no quieran ir, les ponemos cobijas para que puedan mitigar un poquito las inclemencias”.

Sobre las temperaturas registradas, señaló que la región Norte alcanzó los -4 °C, mientras que la región Sureste amaneció a 1 °C. A pesar de que se espera un ligero ascenso térmico mañana, la vigilancia no cesará en las próximas semanas.

“No bajamos la guardia hasta que concluya el último frente frío. Es la indicación del gobernador que sigamos con el protocolo hasta el 15 de mayo, que es cuando culminan los frentes fríos en el estado”, puntualizó Durán.

Finalmente, adelantó que se espera un nuevo sistema frontal para el próximo fin de semana. La dependencia informará oportunamente, con base en los reportes de Conagua, si es necesario reforzar los protocolos de seguridad existentes.

