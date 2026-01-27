Coahuila, blindado ante amenaza de gusano barrenador

El Gobierno de Coahuila reforzó sus protocolos de seguridad sanitaria y vigilancia en las fronteras estatales tras la confirmación de 12 casos de gusano barrenador en Tamaulipas. El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor, confirmó que este fin de semana participará junto con el gobernador en una reunión binacional en Estados Unidos para evaluar la situación.

“El gobernador y yo vamos a estar en la binacional... nos habían avisado un poquito antes de que cerrara el año que se iba a llevar a cabo ahora a finales de enero”, explicó Montemayor, destacando que el encuentro contará con la presencia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El funcionario subrayó que Coahuila llega a esta mesa de trabajo con resultados sólidos, a pesar del panorama regional. “Algo que no tenemos mucho a nuestro favor son los casos de Tamaulipas, que son los primeros que se dan en un estado exportador. Son 12 casos ya”, lamentó el secretario.

Ante este riesgo, el estado ha incrementado la vigilancia mediante una estrategia que involucra a fuerzas de seguridad y militares. “Actualmente se están llevando capacitaciones... con personal de la Fiscalía General del Estado; ya se sumó personal de la SEDENA porque tenemos varios retenes por el tema de seguridad”, detalló.

Montemayor explicó que los elementos desplegados están siendo instruidos en materia de sanidad animal para identificar posibles riesgos. “Ellos ya están aprendiendo a cómo debe venir un permiso de internación al estado, los números de aretes que vienen de estados donde está la zona afectada”, afirmó.

La Secretaría de Desarrollo Rural ha implementado una red de monitoreo que abarca todo el territorio coahuilense. “Tenemos la toma de muestras en más de 180 lugares en todo el estado de Coahuila, donde no ha salido un solo caso positivo de mosca de gusano barrenador”, aseguró el funcionario estatal.

Además de los muestreos, se ha intensificado la inspección en las vías de comunicación federales para evitar el ingreso de ganado infectado. “Tenemos la auscultación, la revisión sanitaria en cada una de las casetas de las carreteras federales de todo el ganado que viene o que proviene”, puntualizó Montemayor.

La infraestructura para la defensa sanitaria también ha sido fortalecida con más recursos humanos y materiales en los últimos dos años. “Están listas más casetas sanitarias, más camionetas para los inspectores; tenemos casi el doble de inspectores que teníamos hace dos años”, informó el secretario de Desarrollo Rural.

Finalmente, Jesús María Montemayor reiteró que estas medidas son fundamentales para mantener el estatus exportador de la entidad. “Estas son acciones contundentes y que hoy han permitido que, al menos en la movilización, no llegue el gusano”, concluyó el funcionario previo a su viaje a la reunión internacional.