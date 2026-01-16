Monclova: rescatan a joven de 20 años tras intento de suicidio en su domicilio

MONCLOVA, COAH.— Un joven de 20 años fue rescatado con vida la noche de ayer luego de que atentara contra sí mismo al interior de su domicilio, ubicado en el Fraccionamiento San Miguel, en hechos que movilizaron a cuerpos de rescate y autoridades municipales de Monclova.

El incidente se registró minutos antes de las 20:00 horas, en una vivienda situada en la calle Remolacha. De acuerdo con la información disponible, fue un familiar cercano quien realizó el hallazgo y dio aviso inmediato a otros parientes, quienes solicitaron apoyo de emergencia al percatarse de la gravedad de la situación.

TE PUEDE INTERESAR: Tres docentes bajo investigación por presuntos abusos en Monclova; aplican separación preventiva

El joven fue identificado como Andrés Elí ¨N¨, de 20 años de edad. Trascendió que el afectado enfrentaba desde tiempo atrás problemas relacionados con adicciones y un cuadro depresivo, situación que presuntamente se agravó tras la ruptura de una relación sentimental ocurrida aproximadamente cuatro días antes de los hechos.

Según los datos recabados, Andrés se encontraba bajo el cuidado y acompañamiento de personas cercanas, quienes intentaban brindarle apoyo emocional. En un momento, el joven se retiró con el argumento de acudir al baño; al notar que no regresaba, un familiar ingresó al domicilio y lo encontró colgado de una litera, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de auxilio.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja arribaron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria. Tras estabilizarlo, fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado bajo observación médica y atención especializada.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y dar aviso a las autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias de rigor y documentaron el caso conforme a los procedimientos establecidos.

De acuerdo con versiones de personas cercanas, el joven había salido recientemente de un centro de rehabilitación, donde permaneció varios meses. Posteriormente, habría retomado una relación sentimental con la intención de encontrar estabilidad emocional; sin embargo, una discusión derivó en una nueva separación que afectó de manera significativa su estado anímico.

TE PUEDE INTERESAR: Más hombres que mujeres deciden cambio de identidad de género en Coahuila

Familiares señalaron que, tras la ruptura, Andrés mostraba un marcado deterioro emocional, motivo por el cual procuraron no dejarlo solo y mantenerse atentos a su comportamiento. No obstante, durante un breve lapso en el que no fue acompañado, ocurrió el intento de suicidio.

Gracias a la intervención oportuna de sus allegados y a la rápida respuesta de los servicios de emergencia, el desenlace no tuvo consecuencias fatales. El joven permanece bajo atención médica, mientras las autoridades continúan con el seguimiento del caso.

(Con información de medios locales)