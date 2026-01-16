Tres docentes bajo investigación por presuntos abusos en Monclova; aplican separación preventiva

MONCLOVA, COAH.- Autoridades educativas y representantes sindicales de Monclova confirmaron que actualmente se mantienen abiertas al menos tres investigaciones contra docentes señalados por presuntos abusos relacionados con menores de edad, casos que se encuentran bajo análisis por distintas instancias y en diferentes etapas de indagatoria.

El coordinador de la Región 3 de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arturo Almaguer, informó que los señalamientos activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, lo que derivó en la separación preventiva de los docentes de sus funciones frente a grupo, con el objetivo de proteger a los estudiantes mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

El representante sindical precisó que esta medida no representa una determinación de culpabilidad, sino una acción precautoria contemplada en los lineamientos vigentes. Indicó que el procedimiento busca salvaguardar tanto a los menores involucrados como los derechos laborales del personal docente señalado, en tanto se esclarecen los hechos.

Las indagatorias se desarrollan de manera paralela a través de tres vías principales: la investigación educativa, que es realizada por las autoridades escolares; la vía ministerial, en los casos donde existen denuncias formales ante instancias de procuración de justicia; y la integración de pruebas periciales, que incluyen entrevistas, evaluaciones psicológicas y la recopilación de distintos elementos probatorios.

El sindicato señaló que, en caso de que las acusaciones sean confirmadas por las autoridades competentes, se procederá a la baja definitiva de los trabajadores involucrados. Por ahora, los tres casos permanecen bajo revisión, sin que se haya emitido una resolución final.

De manera adicional, autoridades educativas confirmaron la existencia de una denuncia por presunto abuso sexual en agravio de una menor de edad, ocurrida en un jardín de niños de la localidad. Este caso, correspondiente al kínder Gabriela Mistral, se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía desde el año 2025.

Tras el señalamiento realizado por una madre de familia, se activaron los protocolos institucionales y se brindó acompañamiento administrativo al proceso legal. La autoridad educativa precisó que la carpeta de investigación está en manos de la Fiscalía, instancia encargada de determinar posibles responsabilidades, mientras que el área educativa mantiene seguimiento administrativo y jurídico.

Como parte de los protocolos, el docente señalado en el nivel preescolar también fue separado de sus funciones de manera preventiva, y su posible reincorporación dependerá exclusivamente del resultado de la investigación ministerial.

Las autoridades indicaron que estos casos requieren un análisis minucioso debido a la participación de menores de edad, por lo que se revisan contextos familiares, escolares y sociales, además de registros internos y esquemas de supervisión en los planteles.

Las investigaciones continúan en curso y se está a la espera de las resoluciones que emitan las instancias correspondientes.

(Con información de La Voz)