Monclova se viste de fiesta: Anuncian gran festejo del Día de la Niña y el Niño
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El Alcalde Carlos Villarreal Pérez invita a las familias monclovenses a celebrar el Día de la Niña y el Niño este 28 de abril en la Cancha Garibay
MONCLOVA, COAHUILA – El H. Ayuntamiento de Monclova, encabezado por el Alcalde Carlos Villarreal Pérez, ha extendido una cordial invitación a todas las familias de la ciudad para celebrar a los más pequeños en el magno evento del Día de la Niña y el Niño.
La celebración, que promete una tarde llena de color, música y sorpresas, forma parte de los esfuerzos municipales por fortalecer el tejido social y brindar espacios de sano esparcimiento para la infancia monclovense. Con una cartelera de espectáculos de primer nivel y diversas actividades recreativas, las autoridades locales buscan que ningún niño se quede sin festejar esta fecha especial.
El evento contará con un despliegue de entretenimiento diseñado para todas las edades. Entre las atracciones principales confirmadas se encuentran:
Espectáculos en vivo: La presentación estelar de El Show de Regalito y Los Campa Brothers, además de las risas garantizadas con el Escuadrón Payasos.
Diversión garantizada: Se instalarán juegos mecánicos para la adrenalina de los asistentes.
Convivencia: Habrá conciertos, snacks y las tradicionales rifas de regalos.
UBICACIÓN
Para asegurar que las familias del sector oriente y de toda la ciudad puedan asistir, el evento se llevará a cabo en un punto estratégico de la colonia Tierra y Libertad.
Fecha: Martes 28 de abril de 2026.
Hora: A partir de las 5:30 p.m.
Lugar: Cancha Garibay.
Ubicación exacta: Av. Revolución Mexicana, Colonia Tierra y Libertad, C.P. 25740, Monclova, Coahuila.