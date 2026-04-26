Monclova se viste de fiesta: Anuncian gran festejo del Día de la Niña y el Niño

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Monclova
/ 26 abril 2026
    Monclova se viste de fiesta: Anuncian gran festejo del Día de la Niña y el Niño
    Los famosos payasos “Regalito” y el “Escuadrón Payasos” encabezan el elenco artístico que se presentará de manera gratuita en el sector de la colonia Tierra y Libertad. CORTESÍA

El Alcalde Carlos Villarreal Pérez invita a las familias monclovenses a celebrar el Día de la Niña y el Niño este 28 de abril en la Cancha Garibay

MONCLOVA, COAHUILA – El H. Ayuntamiento de Monclova, encabezado por el Alcalde Carlos Villarreal Pérez, ha extendido una cordial invitación a todas las familias de la ciudad para celebrar a los más pequeños en el magno evento del Día de la Niña y el Niño.

La celebración, que promete una tarde llena de color, música y sorpresas, forma parte de los esfuerzos municipales por fortalecer el tejido social y brindar espacios de sano esparcimiento para la infancia monclovense. Con una cartelera de espectáculos de primer nivel y diversas actividades recreativas, las autoridades locales buscan que ningún niño se quede sin festejar esta fecha especial.

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$!Monclova se viste de fiesta: Anuncian gran festejo del Día de la Niña y el Niño

El evento contará con un despliegue de entretenimiento diseñado para todas las edades. Entre las atracciones principales confirmadas se encuentran:

Espectáculos en vivo: La presentación estelar de El Show de Regalito y Los Campa Brothers, además de las risas garantizadas con el Escuadrón Payasos.

Diversión garantizada: Se instalarán juegos mecánicos para la adrenalina de los asistentes.

Convivencia: Habrá conciertos, snacks y las tradicionales rifas de regalos.

UBICACIÓN

Para asegurar que las familias del sector oriente y de toda la ciudad puedan asistir, el evento se llevará a cabo en un punto estratégico de la colonia Tierra y Libertad.

Fecha: Martes 28 de abril de 2026.

Hora: A partir de las 5:30 p.m.

Lugar: Cancha Garibay.

Ubicación exacta: Av. Revolución Mexicana, Colonia Tierra y Libertad, C.P. 25740, Monclova, Coahuila.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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