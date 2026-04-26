$!Monclova se viste de fiesta: Anuncian gran festejo del Día de la Niña y el Niño

La celebración, que promete una tarde llena de color, música y sorpresas, forma parte de los esfuerzos municipales por fortalecer el tejido social y brindar espacios de sano esparcimiento para la infancia monclovense. Con una cartelera de espectáculos de primer nivel y diversas actividades recreativas, las autoridades locales buscan que ningún niño se quede sin festejar esta fecha especial.

MONCLOVA, COAHUILA – El H. Ayuntamiento de Monclova, encabezado por el Alcalde Carlos Villarreal Pérez, ha extendido una cordial invitación a todas las familias de la ciudad para celebrar a los más pequeños en el magno evento del Día de la Niña y el Niño.

El evento contará con un despliegue de entretenimiento diseñado para todas las edades. Entre las atracciones principales confirmadas se encuentran:

Espectáculos en vivo: La presentación estelar de El Show de Regalito y Los Campa Brothers, además de las risas garantizadas con el Escuadrón Payasos.

Diversión garantizada: Se instalarán juegos mecánicos para la adrenalina de los asistentes.

Convivencia: Habrá conciertos, snacks y las tradicionales rifas de regalos.

UBICACIÓN

Para asegurar que las familias del sector oriente y de toda la ciudad puedan asistir, el evento se llevará a cabo en un punto estratégico de la colonia Tierra y Libertad.

Fecha: Martes 28 de abril de 2026.

Hora: A partir de las 5:30 p.m.

Lugar: Cancha Garibay.

Ubicación exacta: Av. Revolución Mexicana, Colonia Tierra y Libertad, C.P. 25740, Monclova, Coahuila.