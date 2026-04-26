Lanzan en Monclova campaña de prevención contra el cáncer de mama: ‘Porque me quiero, me cuido’

MONCLOVA, COAHUILA – En un esfuerzo conjunto por priorizar la salud de las mujeres monclovenses y fortalecer la cultura de la detección temprana, el Gobierno del Estado de Coahuila, en coordinación con el DIF Municipal y el DIF Estatal, ha anunciado el arranque de la brigada de salud “Porque me quiero, me cuido”.

Esta jornada intensiva, enfocada en la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, se llevará a cabo durante la última semana de abril, ofreciendo servicios médicos sin costo alguno para la población.

La campaña busca eliminar las barreras económicas que a menudo impiden que las mujeres accedan a estudios diagnósticos cruciales. Bajo el lema ”Porque me quiero, me cuido”, las autoridades locales invitan a la ciudadanía a acudir a las instalaciones de Casa MECED para recibir atención profesional.