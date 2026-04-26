Lanzan en Monclova campaña de prevención contra el cáncer de mama: ‘Porque me quiero, me cuido’
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Autoridades de Monclova y el DIF Coahuila invitan a las mujeres de la región a aprovechar la brigada diagnóstica sin costo en Casa MECED, del 27 al 30 de abril
MONCLOVA, COAHUILA – En un esfuerzo conjunto por priorizar la salud de las mujeres monclovenses y fortalecer la cultura de la detección temprana, el Gobierno del Estado de Coahuila, en coordinación con el DIF Municipal y el DIF Estatal, ha anunciado el arranque de la brigada de salud “Porque me quiero, me cuido”.
Esta jornada intensiva, enfocada en la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, se llevará a cabo durante la última semana de abril, ofreciendo servicios médicos sin costo alguno para la población.
La campaña busca eliminar las barreras económicas que a menudo impiden que las mujeres accedan a estudios diagnósticos cruciales. Bajo el lema ”Porque me quiero, me cuido”, las autoridades locales invitan a la ciudadanía a acudir a las instalaciones de Casa MECED para recibir atención profesional.
A continuación, los datos clave para las interesadas:
Fechas: Del lunes 27 al jueves 30 de abril de 2026.
Horario de atención: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Costo: Totalmente gratuito.
Ubicación: Casa MECED, situada en el sector oriente de la ciudad.
Dirección Exacta: Calle Revolución #1804, Colonia Tierra y Libertad (dentro de las instalaciones del Campo de Béisbol Hipódromo), C.P. 25770, Monclova, Coahuila.
El éxito de esta iniciativa radica en la colaboración de diversos sectores. El póster oficial destaca el respaldo de la administración estatal a través de la estrategia ”Coahuila Pa’ Delante”, así como la participación activa del DIF Monclova y empresas socialmente responsables como Muchogas, quienes se han sumado para facilitar el acceso a estos servicios de salud.
Expertos en salud pública señalan que el cáncer de mama es curable si se detecta en sus etapas iniciales. Por ello, este tipo de campañas son vitales para reducir los índices de mortalidad en la región centro del estado.
RECOMENDACIONES
Se recomienda a las mujeres que deseen realizarse chequeos o recibir información:
Acudir con ropa cómoda (preferiblemente de dos piezas).
No aplicar desodorante, talco o perfume en la zona de las axilas o mamas el día de su visita, ya que esto puede interferir con ciertos estudios.
Llegar con anticipación, dado que la atención se brindará en el bloque matutino.