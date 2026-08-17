Monclova: soldado es señalado por madre de familia por supuesto fraude en renta de casa

Una mujer identificada como Esmeralda Mena denunció a través de redes sociales un presunto engaño relacionado con la renta de una vivienda en Monclova , situación que, según su testimonio, la habría dejado en una situación de incertidumbre junto con sus dos hijos menores.

De acuerdo con la publicación difundida por la afectada, un hombre identificado como Brayan “N”, quien presuntamente se presentó como intermediario para facilitarle el acceso a una casa, le habría ofrecido la vivienda bajo el argumento de que podía ayudarla a rentarla sin necesidad de realizar inicialmente el depósito correspondiente.

La mujer señaló que, confiando en la propuesta, aceptó entregar posteriormente los 2 mil pesos correspondientes al depósito, aunque inicialmente la operación se habría realizado únicamente mediante comunicación telefónica.

Sin embargo, según su denuncia, después de instalarse en el inmueble comenzaron a surgir dificultades. Esmeralda afirmó que, pese a llevar menos de un mes habitando la propiedad, el supuesto intermediario comenzó a informarle que el propietario necesitaba recuperar la vivienda y que tendría que desalojarla.

Ante esta situación, la mujer solicitó que le proporcionaran los datos de contacto del verdadero propietario para poder dialogar directamente y buscar una solución. De acuerdo con su versión, finalmente recibió un número telefónico, pero aseguró que nunca obtuvo respuesta cuando intentó comunicarse.

La afectada también señaló que la vivienda le habría sido entregada en condiciones deficientes, pues, según su relato, presentaba suciedad, vidrios quebrados y diversos desperfectos que no correspondían con las condiciones que esperaba encontrar al momento de ocuparla.

Ante la posibilidad de tener que abandonar el inmueble, Esmeralda manifestó su preocupación por los gastos que implicaría conseguir otra vivienda, además de cubrir nuevamente conceptos como renta, depósito y traslado de sus pertenencias, mientras busca una alternativa para ella y sus hijos.

La mujer decidió hacer pública su experiencia con la intención, dijo, de advertir a otras personas que pudieran realizar alguna operación de renta con el señalado y evitar que atraviesen por una situación similar.

Asimismo, expresó su interés en localizar al propietario legítimo de la vivienda, pues aseguró que estaría dispuesta a llegar a un acuerdo directamente con él y continuar habitando el inmueble bajo condiciones claras.

Tras la publicación, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir el caso y algunos comentarios señalaron que presuntamente habría otras personas que tuvieron experiencias similares con el mismo hombre. Estas versiones, sin embargo, no han sido corroboradas de manera independiente.