Festival San Lorenzo 2026 llevará actividades ambientales al Cañón de San Lorenzo

Durante tres días, el Cañón de San Lorenzo se convertirá en punto de encuentro para familias, jóvenes, universidades, empresas y personas interesadas en la naturaleza, con la segunda edición del Festival San Lorenzo, que se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto de 2026. A diferencia de su primera edición, este año el festival ampliará su duración de dos a tres días, con una agenda enfocada en promover el conocimiento del entorno, la convivencia y la participación de la comunidad en acciones relacionadas con la conservación de este espacio natural.

La programación contempla actividades para distintos públicos, entre ellas sesiones de yoga, dinámicas de educación ambiental dirigidas a niñas y niños, recorridos de senderismo y encuentros con integrantes de la comunidad, además de actividades encaminadas a generar una mayor conciencia sobre la importancia de proteger el cañón. Uno de los atractivos principales será el cine bajo las estrellas, programado para la noche del sábado 29 de agosto como cierre de la jornada. La actividad permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia al aire libre dentro del entorno natural del Cañón de San Lorenzo. El festival será gratuito para el público. Sin embargo, los asistentes podrán realizar aportaciones voluntarias, cuyos recursos serán destinados a las labores de conservación que desarrolla la asociación responsable de la protección del cañón. Las actividades comenzarán el viernes 28 de agosto alrededor de las 18:00 horas con la inauguración oficial y concluirán cerca de las 21:00 horas. Para el sábado 29 se tiene prevista una jornada más amplia, de las 8:00 a las 18:00 horas, que finalizará con la proyección del cine bajo las estrellas.

El domingo 30 de agosto, las actividades comenzarán nuevamente a las 8:00 horas y se extenderán hasta aproximadamente las 17:00 horas, con diferentes propuestas para que los asistentes conozcan el entorno y participen en las actividades del festival. La organización contará además con la colaboración de instituciones y colectivos que participarán en las distintas actividades y charlas. Entre los aliados se encuentran el Museo de las Aves, el Museo del Desierto y Profauna, quienes contribuirán con contenidos relacionados con la biodiversidad y el valor ambiental de la zona. Más allá de ofrecer actividades recreativas, uno de los principales propósitos del festival es que quienes acudan conozcan la importancia que tiene el Cañón de San Lorenzo para Saltillo y comprendan la necesidad de conservarlo. El espacio forma parte de la Sierra de Zapalinamé y tiene un papel relevante en la captación de agua, además de constituir uno de los principales pulmones naturales de Saltillo. De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, el Cañón de San Lorenzo comprende alrededor de 2 mil 500 hectáreas. La intención es que el acercamiento de la población al lugar vaya acompañado de información y conciencia sobre el impacto que tienen las actividades humanas en los ecosistemas, así como sobre la importancia de mantener en buenas condiciones las áreas naturales que contribuyen al equilibrio ambiental de la región. Los organizadores adelantaron que durante la próxima semana se darán a conocer a través de sus redes sociales los horarios específicos y mayores detalles de las actividades que integrarán la programación del Festival San Lorenzo 2026. La invitación está abierta a quienes quieran participar en las actividades, conocer más sobre el Cañón de San Lorenzo y contribuir, mediante su asistencia o aportaciones voluntarias, a las acciones de conservación de este espacio natural.