Tras mensaje anónimo, localizan a Aline Naomi, niña de 12 años desaparecida en Múzquiz

La búsqueda de Aline Naomi de la Rosa, una niña de 12 años cuyo paradero se desconocía desde el sábado 15 de agosto, concluyó con su localización en el municipio de Múzquiz, Coahuila.

La menor había sido reportada como desaparecida ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Carbonífera, luego de que fuera vista por última vez en la colonia 28 de Noviembre, lo que activó las acciones de búsqueda por parte de las autoridades.

Tras conocerse el reporte, familiares, corporaciones de seguridad y ciudadanos se sumaron a la difusión de la ficha de búsqueda con el propósito de obtener información que permitiera establecer el paradero de la menor.

Uno de los datos que resultó relevante para las investigaciones fue recibido mediante un mensaje anónimo enviado a la Fiscalía, el cual proporcionó información relacionada con el posible paradero de Aline Naomi.

A partir de ese aviso, las autoridades reforzaron las labores de investigación y coordinación para verificar la información y desarrollar las acciones necesarias hasta conseguir ubicar a la menor.

La Fiscalía también destacó la participación de ciudadanos que, mediante grupos de seguridad y canales de comunicación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, contribuyeron al intercambio de información durante las horas en que permaneció activa la búsqueda.

Finalmente, Aline Naomi fue localizada y quedó bajo resguardo de las instancias correspondientes, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Como parte de las investigaciones posteriores a su localización, agentes de la Fiscalía realizaron la detención de una persona presuntamente relacionada con el caso, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.

El caso pone nuevamente de relieve la importancia de la colaboración entre autoridades, familiares y ciudadanía para proporcionar información que pueda contribuir a la localización de personas reportadas como desaparecidas.