Tras mensaje anónimo, localizan a Aline Naomi, niña de 12 años desaparecida en Múzquiz

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    Tras mensaje anónimo, localizan a Aline Naomi, niña de 12 años desaparecida en Múzquiz
    Un mensaje anónimo aportó información que ayudó a las autoridades a ubicarla. REDES SOCIALES

La menor fue localizada tras permanecer desaparecida desde el sábado en Múzquiz; hay una persona detenida por su presunta relación con el caso

La búsqueda de Aline Naomi de la Rosa, una niña de 12 años cuyo paradero se desconocía desde el sábado 15 de agosto, concluyó con su localización en el municipio de Múzquiz, Coahuila.

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La menor había sido reportada como desaparecida ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Carbonífera, luego de que fuera vista por última vez en la colonia 28 de Noviembre, lo que activó las acciones de búsqueda por parte de las autoridades.

Tras conocerse el reporte, familiares, corporaciones de seguridad y ciudadanos se sumaron a la difusión de la ficha de búsqueda con el propósito de obtener información que permitiera establecer el paradero de la menor.

Uno de los datos que resultó relevante para las investigaciones fue recibido mediante un mensaje anónimo enviado a la Fiscalía, el cual proporcionó información relacionada con el posible paradero de Aline Naomi.

A partir de ese aviso, las autoridades reforzaron las labores de investigación y coordinación para verificar la información y desarrollar las acciones necesarias hasta conseguir ubicar a la menor.

La Fiscalía también destacó la participación de ciudadanos que, mediante grupos de seguridad y canales de comunicación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, contribuyeron al intercambio de información durante las horas en que permaneció activa la búsqueda.

Finalmente, Aline Naomi fue localizada y quedó bajo resguardo de las instancias correspondientes, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Como parte de las investigaciones posteriores a su localización, agentes de la Fiscalía realizaron la detención de una persona presuntamente relacionada con el caso, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.

El caso pone nuevamente de relieve la importancia de la colaboración entre autoridades, familiares y ciudadanía para proporcionar información que pueda contribuir a la localización de personas reportadas como desaparecidas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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