Monclova suma más de mil 100 acciones de mantenimiento urbano

MONCLOVA, COAH.- Más de mil 100 acciones de mantenimiento urbano realizó el Gobierno Municipal de Monclova entre el 24 y el 30 de julio, como parte de los trabajos para mejorar las condiciones de calles, espacios públicos y servicios en distintos sectores de la ciudad. A través del Departamento de Servicios Primarios, las labores incluyeron reparación de baches, atención a daños en la red de agua, mantenimiento del alumbrado público, rehabilitación de espacios y acciones de descacharrización y prevención del dengue.

Durante la semana fueron reparados 744 baches y 46 roturas de Simas, con una superficie intervenida de mil 246.36 metros cuadrados en diferentes puntos de Monclova. En materia de alumbrado público se instalaron 15 luminarias LED sobre la avenida Las Torres, entre la calle 11 y la avenida Oriente. También se atendieron 98 peticiones ciudadanas, se rehabilitaron 11 circuitos y se realizaron ocho intervenciones en campos deportivos, áreas verdes y plazas, además de trabajos en una institución educativa.

ACCIONES CONTRA EL DENGUE Como parte de las medidas de prevención sanitaria, las cuadrillas realizaron jornadas de descacharrización en las colonias Chinameca y Del Río, donde recolectaron 15 toneladas de cacharros. A estas acciones se sumaron labores de fumigación y la distribución de más de 200 unidades de abate para reforzar el control larvario y reducir las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que las acciones continuarán con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios públicos y mantener una ciudad limpia, segura y ordenada.

El Gobierno Municipal indicó que mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado y la ciudadanía para fortalecer los servicios, atender las necesidades de infraestructura urbana y mejorar las condiciones de los distintos sectores de Monclova.