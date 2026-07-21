Carlos Villarreal blinda la salud y los servicios públicos en Monclova con estrategia integral

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    Carlos Villarreal blinda la salud y los servicios públicos en Monclova con estrategia integral
    El alcalde Carlos Villarreal lidera la planeación de nuevas estrategias de salud y servicios públicos para Monclova. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal encabeza una mesa de trabajo interinstitucional para robustecer las campañas de salud, bienestar animal y servicios primarios en coordinación con el Gobierno de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de salud pública, bienestar animal y servicios básicos, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó una mesa de trabajo con regidores y directores de áreas estratégicas para revisar avances y definir nuevas acciones en beneficio de la población.

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$!Regidores y directores de áreas municipales revisaron los avances de las campañas preventivas realizadas en coordinación con el Gobierno del Estado.
Regidores y directores de áreas municipales revisaron los avances de las campañas preventivas realizadas en coordinación con el Gobierno del Estado. CORTESÍA

En la reunión participaron los regidores Max Elguezabal y Martín Gómez, así como los titulares de las direcciones de Salud, del Centro de Bienestar Animal y de Servicios Primarios. Durante el encuentro se evaluaron los resultados de las campañas preventivas que se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila y el programa estatal Mejora.

De acuerdo con la administración municipal, estas acciones han contribuido a mejorar los indicadores locales en materia de prevención, como resultado del trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno del Estado.

Carlos Villarreal destacó que la coordinación entre las distintas dependencias es fundamental para atender con mayor eficacia las necesidades de la ciudadanía y ofrecer soluciones oportunas.

”Cuando trabajamos en equipo, con objetivos claros y de manera coordinada, podemos lograr mejores resultados para Monclova”, expresó el presidente municipal.

Asimismo, reiteró que su administración continuará impulsando alianzas con los gobiernos estatal y federal, así como con el sector empresarial, para dar continuidad a los programas de prevención, atención integral y mejoramiento de los servicios que reciben las familias monclovenses.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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