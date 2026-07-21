Carlos Villarreal blinda la salud y los servicios públicos en Monclova con estrategia integral

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de salud pública, bienestar animal y servicios básicos, el alcalde de Monclova , Carlos Villarreal, encabezó una mesa de trabajo con regidores y directores de áreas estratégicas para revisar avances y definir nuevas acciones en beneficio de la población.

En la reunión participaron los regidores Max Elguezabal y Martín Gómez, así como los titulares de las direcciones de Salud, del Centro de Bienestar Animal y de Servicios Primarios. Durante el encuentro se evaluaron los resultados de las campañas preventivas que se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila y el programa estatal Mejora.

De acuerdo con la administración municipal, estas acciones han contribuido a mejorar los indicadores locales en materia de prevención, como resultado del trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno del Estado.

Carlos Villarreal destacó que la coordinación entre las distintas dependencias es fundamental para atender con mayor eficacia las necesidades de la ciudadanía y ofrecer soluciones oportunas.

”Cuando trabajamos en equipo, con objetivos claros y de manera coordinada, podemos lograr mejores resultados para Monclova”, expresó el presidente municipal.

Asimismo, reiteró que su administración continuará impulsando alianzas con los gobiernos estatal y federal, así como con el sector empresarial, para dar continuidad a los programas de prevención, atención integral y mejoramiento de los servicios que reciben las familias monclovenses.