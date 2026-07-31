Monclova invierte 1.9 millones de pesos para recuperar área verde en la San Salvador

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    Monclova invierte 1.9 millones de pesos para recuperar área verde en la San Salvador
    Personal trabaja en la construcción de andadores como parte del área verde que se desarrolla en la colonia San Salvador. LIDIET MEXICANO

El proyecto contempla andadores, áreas de convivencia y espacios recreativos como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a 1.9 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Monclova avanza en la construcción de un área verde en la colonia San Salvador. El proyecto forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova y busca ofrecer a las familias un espacio seguro, digno y adecuado para la convivencia.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez realizó un recorrido de supervisión por la obra que se desarrolla entre las calles Sargento Martín Lucio y Evodio Torres Cano. Ahí constató el avance de los trabajos y reiteró que la recuperación de espacios públicos es una de las prioridades de su administración.

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Durante la visita, destacó que este proyecto permitirá transformar un área en un punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y adultos, al contar con infraestructura que favorezca la recreación y el sano esparcimiento de las familias del sector.

Explicó que la construcción del área verde forma parte de las acciones contempladas dentro del Plan de Inversión Prendamos Monclova, estrategia mediante la cual se realizan obras de infraestructura urbana en diferentes colonias con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población.

Señaló que, además de embellecer la imagen urbana, la creación y rehabilitación de espacios públicos contribuye a fortalecer el tejido social, al brindar lugares donde las familias puedan convivir en un ambiente seguro y adecuado.

“Seguimos recuperando espacios públicos para que las familias monclovenses tengan entornos más seguros y de mejor calidad”, expresó durante la supervisión de los trabajos.

$!El alcalde Carlos Villarreal Pérez supervisó el avance de los trabajos durante un recorrido por el proyecto.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez supervisó el avance de los trabajos durante un recorrido por el proyecto. LIDIET MEXICANO

Agregó que su administración continuará impulsando proyectos que generen beneficios permanentes para la población, privilegiando obras que respondan a las necesidades de cada colonia y fomenten la convivencia comunitaria.

Indicó que, con esta obra, el Gobierno Municipal busca ampliar la infraestructura destinada al esparcimiento y la recreación. Además, pretende fortalecer las áreas verdes de la ciudad como parte de la estrategia integral de mejoramiento urbano que se desarrolla en distintos sectores de Monclova.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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