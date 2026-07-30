Monclova: trabajadores de AHMSA y MINOSA tienen hasta el 28 de agosto para revisar créditos laborales

Mediante un acuerdo emitido el 29 de julio dentro de los concursos mercantiles 19/2023 y 77/2022, la jueza Ruth Haggi Huerta García dio por cumplidos los requerimientos relacionados con la difusión de estos listados, los cuales contienen el cálculo de los créditos laborales preferentes y no preferentes.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles confirmó la publicación de los listados finales de créditos laborales de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), además de establecer que el plazo para revisar la información y presentar observaciones vencerá el 28 de agosto de 2026.

El acuerdo señala que la Sindicatura informó al juzgado que la consulta de los listados ya se encuentra disponible a través de la página oficial de AHMSA. Además, se habilitaron oficinas y líneas telefónicas para atender a quienes requieran conocer el monto de sus créditos.

Asimismo, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) confirmó que los listados también pueden consultarse en su portal de internet, mientras que el Instituto Federal de Defensoría Pública los exhibirá en sus oficinas de la Ciudad de México y en las delegaciones de Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y Durango.

Con este acuerdo, el juzgado precisó que los trabajadores cuentan con 10 días hábiles para manifestar cualquier inconformidad, aclaración u observación respecto al cálculo de sus créditos laborales. El plazo concluirá el 28 de agosto.

Una vez vencido este periodo, la autoridad judicial podrá continuar con las siguientes etapas del procedimiento concursal. La Sindicatura informó que seguirá atendiendo las determinaciones del juzgado y mantendrá informados a los trabajadores conforme se emitan nuevos acuerdos.