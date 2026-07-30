Monclova: trabajadores de AHMSA y MINOSA tienen hasta el 28 de agosto para revisar créditos laborales

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Monclova: trabajadores de AHMSA y MINOSA tienen hasta el 28 de agosto para revisar créditos laborales
    Los trabajadores de AHMSA y MINOSA podrán consultar los listados finales y presentar observaciones sobre el cálculo de sus créditos laborales hasta el 28 de agosto. LIDIET MEXICANO

El Juzgado Segundo de Distrito confirmó la publicación de los listados finales y abrió el periodo para presentar observaciones

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles confirmó la publicación de los listados finales de créditos laborales de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), además de establecer que el plazo para revisar la información y presentar observaciones vencerá el 28 de agosto de 2026.

Mediante un acuerdo emitido el 29 de julio dentro de los concursos mercantiles 19/2023 y 77/2022, la jueza Ruth Haggi Huerta García dio por cumplidos los requerimientos relacionados con la difusión de estos listados, los cuales contienen el cálculo de los créditos laborales preferentes y no preferentes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/propone-sindicatura-subasta-de-ahmsa-y-minosa-para-el-25-de-septiembre-AF22505894

El acuerdo señala que la Sindicatura informó al juzgado que la consulta de los listados ya se encuentra disponible a través de la página oficial de AHMSA. Además, se habilitaron oficinas y líneas telefónicas para atender a quienes requieran conocer el monto de sus créditos.

Asimismo, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) confirmó que los listados también pueden consultarse en su portal de internet, mientras que el Instituto Federal de Defensoría Pública los exhibirá en sus oficinas de la Ciudad de México y en las delegaciones de Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y Durango.

Con este acuerdo, el juzgado precisó que los trabajadores cuentan con 10 días hábiles para manifestar cualquier inconformidad, aclaración u observación respecto al cálculo de sus créditos laborales. El plazo concluirá el 28 de agosto.

Una vez vencido este periodo, la autoridad judicial podrá continuar con las siguientes etapas del procedimiento concursal. La Sindicatura informó que seguirá atendiendo las determinaciones del juzgado y mantendrá informados a los trabajadores conforme se emitan nuevos acuerdos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


trabajadores
Empresas
crédito

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Carga perpetua

Carga perpetua
true

de perfiles coahuilenses
true

POLITICÓN: Infonavit Coahuila se deslinda de las viviendas del Bienestar defectuosas en Monclova
Los conflictos callejeros han aumentado sobre todo con desconocidos, de acuerdo a esta encuesta del Inegi.

Saltillo: Crece intolerancia en las calles; aumenta porcentaje de población que pelea con desconocidos
El lesionado quedó en el fondo del arroyo tras perder el control de la motocicleta.

Se va grave al hospital tras caer a un arroyo en Ramos Arizpe
Kenia Lechuga y Alexis López aportaron uno de los tres oros conseguidos por el remo en la jornada.

México llega a 60 oros en Santo Domingo 2026; tiro con arco logra actuación perfecta
El Gobierno de Javier Milei anunció un endurecimiento de la política migratoria en Argentina. A través de un decreto, se establecieron nuevas causas para negar el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra el país.

Milei prohíbe la entrada y expulsará a extranjeros que inciten al odio contra los argentinos tras su paso por el Mundial 2026
Zilong Qiu, quien dirigió la investigación para el tratamiento de Mei, parecía obsesionado con publicar su investigación en una revista prestigiosa, con la esperanza de que la suya fuera “la primera terapia de edición genética dirigida al cerebro”.

Una niña de 6 años muere después de que sus padres pagaran 860 mil dólares por una terapia experimental